LIVE – Garcia: “Faremo di tutto per vincere, servono cuore e cervello”

Garcia: “È ancora un po’ presto per indirizzare il girone, è stato importante vincere a Braga, in Champions non è mai facile soprattutto in trasferta”

Di Lorenzo: “Osimhen? Per noi non è cambiato niente, il suo atteggiamento, la voglia di dare il massimo per la maglia, i tifosi non è cambiato, si è visto anche durante la partita. Per noi è il solito Osimhen, è un grandissimo calciatore”

Garcia: “Riprendete le mie dichiarazioni dell’epoca, non ho niente da aggiungere rispetto a sette anni fa, quando potevo affrontare il Real Madrid con la Roma. Concentriamoci soltanto sul presente, questo calendario è sempre a rischio per i giocatori che fanno anche le Nazionali. Per Di Lorenzo sarà la settima partita in pochi giorni, loro devono concentrarsi soltanto sulla partita che devono giocare”

Garcia: “Abbiamo vinto le prime due partite, non abbiamo iniziato male. È cambiato solo che pur avendo la percentuale più alta di possesso palla della serie A e facendo tanti tiri, stavolta il palo entra dentro e non va fuori. Abbiamo più successo nei tiri in porta, è cambiata la fiducia di alcuni giocatori come Kvicha, poi abbiamo fatto gol da calci piazzati, il primo a Lecce e una percentuale di 35% di efficacia nelle conclusioni”

Di Lorenzo: “Vinicius è un grandissimo campione, nonostante la giovane età è stato determinante al Real Madrid. Non dobbiamo pensare solo a lui ma a tutta la squadra”

Garcia: “Il cuore ce l’avremo, è sicuro ma ci vuole anche la testa perchè ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere bravi a spingere, altri in cui impedire al Real Madrid di mettere in mostra le sue qualità. Avremo senza problemi il cuore. Sono stati bravi a prendere un giocatore come Bellingham dopo la partenza di Benzema, gioca dietro le due punte, non nella stessa posizione di Benzema. Non dobbiamo pensare ad un solo giocatore, sono stati bravi anche a prendere Joselu. Sono una squadra forte tecnicamente, fisicamente, abile sulle palle alte. Dobbiamo essere umili, andare al 120% di tutte le nostre qualità”

Di Lorenzo: “Sarà una gara da giocare e non da subire, giochiamo davanti al nostro pubblico, con lo stadio pieno. La Champions è casa loro, affrontiamo una grande squadra, hanno vinto questa competizione più volte. Anche loro pensano che siamo una grande squadra, l’abbiamo dimostrato. Sarà emozionante e bella questa sfida”

Garcia: “Questa Champions League è la più bella competizione dei club, è sempre speciale un momento speciale per i calciatori. Quando sentiamo la musichetta in campo, ti fa prendere atto che la stai giocando. Appena sono arrivato, ho detto che il Napoli deve giocare la Champions ogni anno. Il campionato ti porta a giocarla, abbiamo fatto l’ultima partita bene, siamo tornati nei primi quattro e ora ci possiamo preparare a questa grande locandina. Il Real ha un palmares incredibile, ha vinto cinque volte la Champions League negli ultimi dieci anni, anche due anni fa con l’allenatore che conoscete bene. Lo conosco anch’io e lo apprezzo ma faremo di tutto per vincere”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia e Giovanni Di Lorenzo, allenatore e capitano del Napoli alla vigilia della gara contro il Real Madrid, valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise