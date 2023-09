LIVE – Garcia: “Kvara non deve pensare solo al gol che manca”

Garcia: ““Non dobbiamo perdere palloni pericolosi, non è un problema di abbassarsi. Non diamo opportunità all’avversario quando la palla è la nostra. Servono scelte più precise”.

Garcia: “Il nostro sistema di gioco di base è il 4-3-3, si parte da quello, poi è possibile che si possa cambiare un po’ qualcosa durante la partita. Spero che Kvara troverà il gol abbastanza in fretta, se si concentra solo su questo non lo farà. Dev’essere leggero nella testa, prendere piacere a fare il suo gioco e anche a difendere, così torneranno i gol e la fiducia. Per Victor avrà sempre le occasioni che ha avuto a Braga, se così farà almeno uno o due gol a partita. È uno dei migliori attaccanti d’Europa, sono tranquillo”

Garcia: “I tifosi m’incoraggiano quando m’incontrano, dicono che sono con me. La vittoria di Braga fa sì che la situazione sia da bicchiere mezzo pieno, poi lavoriamo tutti i giorni per migliorare. Ho una rosa forte, soprattutto in attacco, ho una qualità alta. Matteo Politano non ha mai finito le partite, però quando è stato disponibile le ha sempre iniziate. Con lo staff abbiamo riflettuto che ci saranno partite ogni tre giorni, non quattro. Non sarà possibile iniziare le partite con lo stesso undici e soprattutto finirlo. Dobbiamo migliorare nella gestione della gara, la squadra dev’essere in grado di conservare i suoi principi: pressing alto, possesso palla, a volte possiamo metterci un po’ più bassi anche per fare gli attacchi rapidi in contropiede. Sono contento di Leo, ho convinto lui e la società di tenerlo, siamo solo tre in difesa centrale, abbiamo Juan, Natan, forse mi devo inventare il quarto. Speriamo di recuperare Amir al più presto, aveva quest’infortunio già dalla prima partita contro il Kosovo, fa un po’ male che in Nazionale abbia giocato due partite intere e io ho dovuto rinunciare lui a Genova. Il dato dei pochi tiri concessi dimostra che difendiamo bene, abbiamo avuto sfortuna e in qualche caso poca determinazione, penso alla gara di Genova. Vediamo oggi se Cajuste può tornare in gruppo oggi, dobbiamo recuperarlo. Anguissa ha fatto cose buone, la scorsa stagione ha realizzato una stagione straordinaria, recupererà in fretta il suo livello. Obiettivo? Dobbiamo finire tra le prime quattro, poi quando sei campione d’Italia è normale che vogliamo difendere con gli artigli lo scudetto che abbiamo sul petto, poi vediamo, al momento siamo quinti e non va bene. Domani farò qualche cambio, la squadra non sarà stanca, possiamo anche ripartire con gli stessi e gestire in corsa. All’inizio non servirebbe ma è una possibilità”

Garcia: “Centesima partita in serie A? L’importante è vincerla, sono contento di essere qui, siamo concentrati per la partita di Bologna. Un allenatore spera di avere tutta la sua rosa a disposizione ma purtroppo non è possibile. Abbiamo dimostrato di essere una squadra offensiva, sul resto in campionato abbiamo preso cinque gol, è troppo, però abbiamo concesso solo otto tiri in porta, ciò vuol dire che non siamo fuori posizione ma dobbiamo essere più efficaci. Abbiamo sbagliato un secondo tempo contro la Lazio che ci ha fatto perdere in casa e ci ha messo in difficoltà, andiamo a Bologna per vincere. Ammiravo Thiago Motta da calciatore, sta facendo bene anche da allenatore. Dopo quattro giorni, avremo recuperato a parte qualche giocatore che non è ancora al 100%

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia di Bologna-Napoli, gara valida per la quinta giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise