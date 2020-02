Gattuso: “Fabio è un allenatore molto preparato, gli faccio i complimenti, ha fatto un miracolo già alla Ternana che sembrava retrocessa e invece con una serie di vittorie l’ha portata alla salvezza”

Gattuso: “Nella partita contro la Fiorentina abbiamo toccato il fondo, c’è la consapevolezza di essere una squadra forte, oggi, però, valiamo 30 punti, abbiamo fatto dei danni come ha detto Lorenzo. Non possiamo pensare al futuro, la cosa più bella è aver riacceso l’entusiasmo in città, adesso battiamo il ferro che è caldo. Se siamo uniti e facciamo le cose giuste, è una squadra forte che può fare molto di più di ciò che ha fatto”

Gattuso: “Demme, Lobotka sono giocatori funzionali, mi piace nel 4-3-3 la mezzala che si butta dentro e riempie l’area di rigore, guardate il gol di Elmas. Bisogna lavorare con serietà, non racconto barzellette, capita che si fanno delle scelte e qualcuno possa avere meno spazio. Bisogna pensare tutti allo stesso modo, è bello vedere la squadra che palleggia, tiene la linea alta, bisogna giocare da squadra, se rompiamo la linea e i difensori diventano tre bisogna scalare, dobbiamo avere continuità, portare la prima parte della gara di Genova per 70-80 minuti. Fabian ha fatto poco, ha avuto febbre alta per 8-9 giorni, non è al 100%, Allan s’allena da 4-5 giorni, ieri ci ho parlato, oggi lo valutiamo, ce la sta mettendo per recuperare la condizione fisica”

Gattuso: “Questa squadra da tanti anni perde sicurezze quando c’è un episodio negativo, non dobbiamo prendere decisioni da soli ma da squadra, se non arriva l’eurogol di Quagliarella la partita finisce in maniera diversa ma ci può stare, dobbiamo migliorare sotto quest’aspetto. Sono contento di ciò che stiamo facendo, la soddisfazione arriva in settimana, sono soddisfatto del lavoro quotidiano. Questa squadra recepisce subito, abbiamo fatto carichi di lavoro pesanti cambiando tanto, la squadra mi da grande disponibilità, spero che quest’entusiasmo non venga a mancare. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi”

Gattuso: “Domani c’è una grande trappola, quella di più di 40000 spettatori allo stadio, se domani non interpretiamo la partita come contro la Lazio e la Juventus rischiamo tanto, il Lecce ti palleggia in faccia e sa giocare a viso aperto, ha le caratteristiche per metterci in difficoltà. Voglio vedere la stessa cattiveria degli ultimi tempi, abbiamo quattro difensori centrali, se stanno bene Di Lorenzo torna a destra nel suo ruolo, quando tornerà Ghoulam avremo anche quattro esterni. Domani Koulibaly giocherà dal primo minuto sperando che oggi non succeda nulla. Il mio futuro non ha importanza, vale di più quello del Napoli, non ho nessuna fretta, sono orgoglioso di allenare il Napoli, la mia priorità è far crescere i calciatori”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce in programma domani alle ore 15.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise