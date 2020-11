LIVE – Gattuso in conferenza stampa: “La squadra deve pensare a lavorare. Dobbiamo essere più maliziosi”

Gattuso: “Politano dietro a Mertens? Lo rifarei ancora, Politano è stato il migliore in campo contro il Milan, ha già giocato in quel ruolo. Sono molto attento alla gestione del gruppo: se devo essere buono o mandare a quel paese la squadra lo faccio. Dobbiamo alzare l’asticella. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, per il resto alcune cose dette sono vere, ma altre non stanno né in cielo né in terra”.

Gattuso: “I dati sui tiri in porta? Il problema è come ci arriviamo in porta. Stiamo lavorando per migliorare questi dati. Sappiamo che è un momento non molto brillante, ma non mi preoccupa la qualità di gioco bensì avere la giusta cattiveria e leggere al meglio i momenti della gara”.

Gattuso: “Nelle ultime gare abbiamo sbagliato l’approccio alle gare, come contro il Milan, sbagliando molto. E’ un dato che ci deve far riflettere, perché la squadra ha qualità, ha carattere, è tanta roba. Dovremo però alzare l’asticella, quello chiedo ai ragazzi”.

Gattuso: “Mi ha dato fastidio quello che avete scritto, non è tutto vero. Non ho litigato con i ragazzi, ho parlato solo io. Non ci basta giocare bene, ma dobbiamo leggere bene le partite. Dobbiamo delle volte indossare l’elmetto e altre andare di fioretto, perché quando c’è da soffrire lo dovremo fare, annusando il pericolo, devi mettere l’elmetto non pensando solo all’estetica. La responsabilità dopo un anno è mia, la squadra sa come io voglio giocare a calcio “.

Gattuso: “La squadra deve pensare a lavorare. Noi abbiamo la fortuna di firmare contratti importanti, non dobbiamo cercare alibi, chi la pensa così non può stare con me e lo staff. Ho dei ragazzi che mi seguono tanto, gli stipendi non c’entrano, ma dobbiamo avere più malizia per fare meglio. Si pensava che avremmo vinto tutte le gare forse, ma io non ci penso”.

Koulibaly: “Il mister? Lo sa che noi siamo dalla sua parte. Domani vogliamo dimostrare tutto il nostro valore. Il Milan? Abbiamo perso contro i primi in classifica, ma daremo tutto da domani in poi”.

Koulibaly: “Abbiamo concesso poco al Milan, solo due occasioni ad Ibrahimovic, che è difficile da marcare. A livello tecnico e tattico, abbiamo concesso poco, è mancato il gol. Le critiche ci fanno bene e ci stimoleranno a fare meglio. Domani e contro la Roma sono sfide difficili. Dobbiamo mettere a posto per ripartire al meglio”.

Koulibaly: “Mancanza di carattere e leadership? Non ho nulla da rispondere in merito. La mentalità è ciò che è mancato contro il Milan. La leadership non è stato un problema, abbiamo pensato solo a giocare a calcio. Non volevamo fare polemiche. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, alcuni episodi hanno inciso”.

