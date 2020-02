Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia di Napoli-Torino, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A in programma sabato 29 febbraio alle ore 20:45. Per le indicazioni della Regione Piemonte in relazione all’emergenza coronavirus l’allenatore del Torino Moreno Longo non parlerà in conferenza stampa.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise