LIVE – Ge.vi Napoli Basket-New Basket Brindisi 49-45, si gioca punto a punto

-Napoli con un break importantissimo. La tripla di Velicka fa infuriare la panchina di Brindisi per la marcatura disastrosa (49-45)

-Tripla di Brindisi (44-45)

-Scambio di canestri (44-42)

-Parks fa tutto lui, rimbalzo e tiro da tre (42-40)

-Brindisi parte bene nel terzo quarto (39-40)

Fine secondo quarto

-Continua il botta e risposta tra Napoli e Brindisi. (39-38)

-Secondo quarto in cui Napoli sta giocando bene e piazzando parziali interessanti. Per adesso siamo 13-8 nel quarto, per un punteggio di (31-30)

-Napoli in inerzia favorevole in questo secondo quarto. Gli azzurri adesso sono avanti, ma Brindisi è lì e non molla (26-25)

-Napoli che parte forte in questo secondo quarto ed agguanta il pari (22-22)

Fine primo quarto

-Napoli prova a rientrare nel finale, ma Brindisi mantiene le distanze (18-22)

-Controsorpasso Brindisi (16-20)

-Napoli non accusa il colpo e rientra in partita effettuando rimonta e sorpasso (14-12)

-Brindisi parte forte in questo match portandosi subito sul +6 (4-10)

Inizia la partita

Benvenuti alla diretta testuale di Ge.vi Napoli Basket-New Basket Brindisi, gara valida per la 24a giornata di Serie A. Napoli cerca il riscatto per uscire da un periodo di forma pessimo che ha portato la squadra azzurra dalle posizioni a ridosso i playoff fino in piena lotta salvezza.