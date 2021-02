LIVE – GeVi Napoli Basket-Pistoia 38–29, finisce il primo tempo

Tripla nel finale di Monaldi, finisce il primo tempo

Uno su due ai liberi di Uglietti

Canestro da due di Zerini

Tripla di Pistoia

Canestro da tre di Monaldi

Quattro punti di fila per Saccaggi di Pistoia

Dopo due minuti senza canestri, Tripla di Parks

Canestro da due di Pistoia

Due liberi siglati da Marini

Due su due ai liberi per Pistoia

Canestro da tre di Sandri

Canestro da due di Pistoia

SECONDO QUARTO

Finisce il primo quarto

Uno su due ai liberi per Pistoia

Canestro da tre di Lombardi

Uno su due ai liberi per Zerini

Canestro da tre di Pistoia

Tre punti di Mayo, canestro da due più tiro libero aggiuntivo eseguito

Canestro da due di Pistoia

Uno su due ai liberi per Parks

Due punti di Marini

Canestro da tre di Lombardi

Canestro da due di Pistoia

Canestro da due di Parks

Due punti di Lombardi

Tripla di Fletcher per Pistoia

Canestro da due di Pistoia

Due punti di Marini

Canestro da due di Monaldi

Due punti per Pistoia

PRIMO QUARTO

Pochi minuti all’inizio del match.

Benvenuti alla diretta testuale valida per il match, turno infrasettimanale, tra la GeVi Napoli Basket e Pistoia. Incontro non facile per i campani, secondi in classifica, che sfidano una squadra in piena lotta playoff.