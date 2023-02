LIVE – Glasner: “Il Napoli non fa un calcio italiano, applica anche il contropressing, difende in avanti”

Gotze: “Coreografia si o no? Non è un tema che mi riguarda, sono sicuro che comunque i tifosi ci daranno una mano. Pensiamo alla partita, tutti non vedono l’ora di vederla. Ho un po’ d’esperienza accumulata negli anni, conta anche l’attimo. Nelle prime partite abbiamo imparato tante cose, siamo andati sotto alla prima in casa e alla fine abbiamo passato il turno. Conosciamo le difficoltà di questo doppio confronto, conta la performance, l’attimo della partita. Dobbiamo essere equilibrati, fare il calcio degli ultimi mesi. Sebastien Rode? Ovviamente non giocherà dall’inizio”

Glasner: “Il Napoli non gioca un calcio italiano, quasi anti-italiano. Fanno anche il contropressing, con Kim e Rrahmani difendono anche venendo in avanti. Siamo preparati, non avremo un vantaggio riguardo all’intensità come contro altre squadre dell’Europa del Sud”

Glasner: “Abbiamo studiato il Napoli per tante ore, ci stiamo lavorando da un lungo periodo. Il Napoli gioca da mesi con la stessa formazione, un po’ di rotazione forse per due-tre calciatori. Non si può pensare solo ad Osimhen e Kvaratskhelia, sono stati formidabili nella fase a gironi. Siamo tra le migliori 16, ci sono anche dei punti deboli dove possiamo costruire le nostre chance. Speriamo di dimostrarlo nel gioco, spero che attueranno tutto quello che gli dirò, sono fiducioso”

Glasner: “Siamo molto contenti, era uno dei primi obiettivi approdare alla fase ad eliminazione diretta, ci siamo riusciti vincendo a Lisbona. Il Napoli è una squadra di ottima qualità, siamo molto contenti. L’atmosfera sarà eccezionale, tutte e due siamo in ottima forma. L’obiettivo è vincere, così deve essere agli ottavi di finale di Champions League”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa dell’allenatore Oliver Glasner e del calciatore Mario Gotze alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, gara d’andata degli ottavi di finale in programma domani sera al Deutsche Bank Park.

Dal nostro inviato Ciro Troise