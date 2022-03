LIVE – Hellas Verona-Napoli 0-1 (13′ Osimhen), inizia il secondo tempo

49′ Chance per il Verona con Ilic prima e poi Barak che non vanno al tiro e sprecano da buona posizione.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45’+2 Gara all’intervallo

45′ Due minuti di recupero

42′ Ci prova Bessa, ma la palla va a lato.

39′ Grande azione di Fabian Ruiz che va al tiro e la palla va a lato.

37′ Sostituzione per Depaoli ed al suo posto Bessa. Cambia qualcosa nelle tattiche dei padroni di casa.

36′ Problemi fisici per Depaoli e gioco fermo.

34′ Ritmi più lenti ed il Napoli che sembra in controllo

29′ Prova a farsi vedere Caprari, ma nulla di importante.

25′ Gran prima parte di tempo del Napoli.

21′ Ancora Napoli pericoloso con Fabian, risponde Montipo’.

20′ Tiro da fuori di Fabian e palla deviata in corner.

18′ Ottimo inizio del Napoli che ha acquisito consapevolezza dopo la rete del vantaggio.

13′ GOOOL NAPOLI!!! Cross di Politano gran colpo di testa di Osimhen!

11′ Il Napoli, con difesa molto alta, prova ad impostare il gioco.

9′ Primo tiro di Simeone che tira alto.

5′ Ritmi alti da ambo le parti in questo inizio gara.

2′ Parte aggressivo il Verona, ci prova Tameze. Tiro murato in corner.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventinovesima giornata tra Hellas Verona e Napoli. Sfida delicata e fondamentale per gli azzurri, a caccia di punti importanti per non vedere sfumare il treno scudetto.