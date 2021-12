LIVE – Il Napoli ospita lo Spezia: azzurri pronti all’ultimo ‘acuto’ dell’anno

L’arbitro designato per Napoli-Spezia è il signor Massimi (Termoli). Bottegoni e Lombardo gli assistenti, Pairetto e Ranghetti rispettivamente VAR e AVAR; il quarto uomo è Marchetti. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45

Qui di seguito i convocati di Spalletti per la sfida di questa sera

Buonasera a tutti, amici di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spezia. È la notte dell’ultimo ‘acuto’ per i partenopei, che quest’oggi ospiteranno al Diego Armando Maradona la compagine di Thiago Motta per la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. L’impegno è di quelli abbordabili per gli uomini di Luciano Spalletti, chiamati a replicare il successo straordinario in casa del Milan dello scorso turno. Lo farà, però, senza il suo uomo-simbolo: capitan Lorenzo Insigne, positivo al Covid-19. Torna, invece, Mario Rui, che ha smaltito le noie muscolari per cui è stato costretto a saltare la trasferta di San Siro.