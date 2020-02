Insigne: “Nulla da togliere a Messi ma per i napoletani Maradona è sacro, ho detto in un’intervista che è il numero uno di quest’epoca. Mi sento molto responsabile perchè sono il capitano, sto facendo un lavoro importante sia in campo che fuori, sento il mister al mio fianco, mi ha aiutato molto sin dal primo giorno. Sono napoletano, sento molto queste gare ma con l’aiuto di tutta la squadra faremo bene”

Insigne: “Stiamo cercando di risolvere il problema con le piccole insieme al mister, anche il Brescia ci può mettere in difficoltà. Abbiamo fatto quest’errore anche in Champions contro il Genk, siamo scesi in campo convinti di aver già vinto. Se chiudo gli occhi, penso che dobbiamo fare una grande partita sia in fase difensiva che offensiva. Oggi iniziamo a prepararla al 100%, dobbiamo cercare di fare gol ma soprattutto di non prenderle”

Insigne: “Stiamo vivendo questa sfida molto serenamente, sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra, dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi. Messi è il numero 1, dobbiamo cercare a tutti i costi di limitarlo ma il Barcellona ha tanti altri campioni, dobbiamo realizzare una grande prestazione. Penso che il Napoli se la possa giocare, a Brescia abbiamo fatto una grande partita, siamo stati bravi a ribaltarla, è una partita difficile, cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile. In campionato non stiamo facendo benissimo, la Champions ha un altro fascino”

Gattuso: “Siamo vicini alle persone che hanno avuto dei problemi con il coronavirus, al governo per tutto ciò che sta facendo, speriamo che riusciamo a risolvere questa problematica”

