Spalletti: “Abbiamo trovato una squadra forte, fortissima, viene da un paio d’anni importanti, Inzaghi ha continuato a sviluppare il lavoro precedente, l’Inter è in salute, siamo stati dentro la partita sempre, abbiamo perso un po’ il controllo nella parte centrale del primo tempo. Abbiamo avuto una grande reazione dopo il 3-1, se si va analizzare l’ultimo pezzo di partita avremmo meritato il pareggio. Parlavo a Milano di coraggio riferendomi al momento in cui sono venuti a pressarci forte, m’aspettavo qualche scelta più coraggiosa perchè abbiamo la qualità per farlo, ci siamo accontentati di buttare il pallone in fallo laterale. Passa tutto da quando hai il pallone, da come gestisci la partita, nella fase centrale mi sono piaciuti poco, dobbiamo avere più coraggio come abbiamo fatto alla fine, quando era ancora più complicato perchè loro erano rintanati davanti all’area e loro sono bravissimi nei contropiedi”

Spalletti: “Le difficoltà aiutano le persone ad avere un destino importante. M’aspettavo che arrivassero questi colpi, però poi, quando è andato tutto bene, sapevamo che non poteva durare, avremmo avuto delle sconfitte, qualche momento d’emergenza come all’inizio. Avere una rosa così folta dal punto di vista offensivo ci aiuta, ci faremo carico ognuno di noi del lavoro che dobbiamo svolgere”

Juan Jesus: “Conosco il mister da tanto tempo, insieme al suo staff ci aiuta ogni giorno, non solo per il campo ma anche sotto il profilo del carattere. È il nostro dodicesimo giocatore”

Juan Jesus: “L’intesa funziona bene con i compagni di reparto, sono tranquillo, se dovessi giocare sono pronto ad aiutare la squadra”

Juan Jesus: “Siamo un gruppo completo, di bravi ragazzi, abbiamo preparato al meglio la partita, sappiamo quali sono le difficoltà. L’Inter è una grande squadra, non ci sono stati errori difensivi ma penso che Koulibaly, Rrahmani stanno facendo benissimo. La squadra aiuta tanto, è un lavoro collettivo, non possiamo dare solo merito ai difensori”

Juan Jesus: “Ho giocato in Russia, non penso che le temperature rigide incidano più di tanto, una volta che hai fatto riscaldamento sei a posto. Dobbiamo vincere, possiamo passare il turno”

Juan Jesus: “Mando un abbraccio a Victor, che ha avuto un brutto infortunio ma anche a Politano, Demme, a tutti quelli che sono a casa. Contro l’Inter abbiamo dimostrato negli ultimi quindici minuti cosa siamo e, quindi, dove dobbiamo migliorare”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Juan Jesus, allenatore e difensore del Napoli alla vigilia di Spartak Mosca-Napoli.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise