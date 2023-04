LIVE – Juan Jesus: “M’aspetto un Napoli consapevole”

Juan Jesus: “Kim è un grande giocatore ma gioco in serie A da dodici anni, penso di poter fare questa gara, il Milan in attacco ha giocatori forti come Giroud, Leao, Brahim Diaz che è in un ottimo momento. Farò di tutto per vincere anche nell’impostare il gioco. Napoli? Qui sto benissimo, sembra il Brasile, la presenza di Osimhen è un problema per la difesa del Milan, speriamo che continui a fare ciò che sta facendo e che ci trascini. Chi temi di più del Milan? Leao. Milano è stata la mia prima città d’Europa, è nato mio figlio Eduardo. Vignetta sui social? È una sorpresa”

Juan Jesus: “Risponderemo sul campo a quanto è accaduto all’andata, loro hanno giocato nel fare un po’ di polemiche. Dobbiamo essere anche più svegli e furbi, poi dovremo essere bravi a tenere palla, se ce l’abbiamo noi non possono fare niente”

Juan Jesus: “Quella di Roma-Barcellona è una storia diversa, è il passato. Cinque anni fa tutti pensavano che fosse impossibile e ci siamo riusciti. Stavolta è un po’ meno difficile rispetto al 4-1 del Barcellona di Messi, Iniesta. M’aspetto un Napoli consapevole, il distacco di ventidue punti dal Milan dimostra che c’è un grande valore nel nostro percorso. Non ci sono bisogno di appelli, i tifosi ci spingeranno, è più facile giocare per noi se sentiamo che i nostri sostenitori sono con noi, basta ricordare la partita contro la Juventus quando abbiamo sentito questo calore”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Juan Jesus, allenatore e difensore del Napoli alla vigilia di Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise