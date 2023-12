LIVE – Juventus-Napoli, segui la conferenza stampa di Walter Mazzarri

Mazzarri: “Ho fatto capire fin da subito che non voglio commettere errori di comunicazioni. non voglio ledere la professionalità di chi c’è stato prima di me. Certe valutazioni le tengo per me e con il mio preparatore, rimangono nello spogliatoio”.

Mazzarri: “Da quando sono arrivato abbiamo subito molti gol. Dobbiamo cercare di non concedere riprende pericolose. Le squadre di verticee che vogliono rimanere in alto devono avere equilibrio, essere solide e non subire gol Per poi sentirsi importanti e fare le giocate che sanno fare. Poi dobbiamo pensare partita per partita. È inutile fare tanti discorsi se non cominciamo a giocare bene come il primo temp con l’Inter. Juve-Napoli sappiamo tutti cosa rappresenta. La Juventus è sempre stata una delle squadre più forti d’Italia. Ma non è una partita di rilievo, è una partita come le altre”.

