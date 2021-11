LIVE – Legia Varsavia, Golebiewski: “Spalletti è uno stratega tattico, faremo di tutto per fermare il Napoli”

Mladenovic parla: “Non temiamo nessuno, non è nel mio dna ma sono cosciente che il Napoli ha giocatori troppo forti e danno tanto all’intera Europa League. Aspetto con ansia questo match ed anche per i miei compagni è lo stesso. Non c’è niente da aver paura, sarà un match interessante e rispetto giocatori come Insigne e Mertens, ma dobbiamo pensare solo a fermarli”.

Golebiewski continua: “Spalletti è uno dei migliori allenatori al mondo, è uno stratega tattico che usa il 4-3-3. Il Napoli ha tante stelle in campo, giocano ad alta intensità e noi dobbiamo far meglio per fermarli”.

Inizia a parlare Golebiewski: “Per tutti i giocatori domani sarà una festa, siamo in Europa League. Sarà una festa per noi e soprattutto per i tifosi presenti allo stadio”.

In conferenza con il tecnico parlerà il calciatore Filip Mladenovic.

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Legia Varsavia Marek Golebiewski. Il club polacco è in netta difficoltà, viene da un esonero ed in campionato è in zona retrocessione.