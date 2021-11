LIVE – Legia Varsavia-Napoli 1-0 (Emreli 10′): conclusa la prima frazione di gara

Terminato il primo tempo

47′ Tiro dalla distanza di Lozano: respinge con i pugni l’estremo difensore del Legia

46′ Angolo per il Napoli: Di Lorenzo non riesce ad impattare bene la sfera e Mistza blocca la sfera

40 ‘ Tentativo di Mladenovic: pallone alto sopra la traversa

36′ Lozano sfonda sulla destra e la mette in mezzo: i padroni di casa riescono a rinviare

29′ Conclusione di Lozano che termina distanta dalla porta del Legia

25′ Lancio di Juan Jesus per Petagna, sponda di petto dell’attaccante per Elmans che prova la conclusione: Mistza devia in corner.

21′ Tiro di Anguissa: pallone altissimo sopra la traversa

20′ Bellissimo lancio di Koulibaly per Lozano che manda altro da buonissima posizione

19′ Altra occasione per gli azzurri: Corner dei partenopei ed Anguissa, sfruttando un assist involontario di un avversario, colpisce di testa, ma il suo tentativo è debole e viene bloccato da Miszta.

17’ Occasione Napoli: Demme compie un cross basso per Zielinski che di prima colpisce la traversa. Il pallone giunge di nuovo sui piedi dell’ex Empoli che manda alto sul nuovo tentativo.

10′ Gol del Legia Mladenovic scappa sulla corsia sinistra e la mette in mezzo per Emreli che, tutto solo, porta in vantaggio i polacchi

7′ Fase di studio della sfida

E’ iniziata la partita

Gli uomini di Spalletti sono in campo per il riscaldamento.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Legia Varsavia-Napoli: per scoprirle, CLICCA QUI.

Buonasera a tutti, amici e lettori di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale di Legia Varsavia-Napoli, prima giornata di ritorno del Gruppo C di Europa League. I polacchi, nonostante il recente cambio di allenatore, mettono a referto l’ennesima sconfitta in campionato (0-2 in casa contro il Pogon Szczecin) ma, di contro, comandano il girone e proveranno a strappare altri preziosi punti sospinti dal tifo del pubblico amico. Di fronte gli azzurri che sono chiamati a riaprire il discorso qualificazione con una vittoria: la missione in terra polacca, tuttavia, sarà complicata per via delle assenze dei tre big Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen.