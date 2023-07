LIVE – Meluso: “Vi racconto come mi ha scelto il Napoli”

Meluso: “Non possiamo competere con il mondo arabo, con certe offerte ai calciatori, ha un po’ sballato il mercato”

Meluso: “Ho fatto il calcio a tutti i livelli, sto in questo mondo da molti anni, faccio il direttore sportivo dal 1997. Aver fatto questo mestiere nelle categorie inferiori mi da un profilo basso, mi da una grande forza, so di conoscere il calcio bene in tutte le sue sfaccettature. Racconto un piccolo aneddoto: all’età di 13 anni fui selezionato per giocare nel Napoli ma mia mamma s’oppose, venne Sormani a casa mia. Franco Janich poi mi ha preso alla Lazio”

Meluso: “Il Napoli è una supersquadra, complimenti a chi l’ha costruito e l’allenato, le componenti che hanno funzionato sono tante. Bisogna vedere le dinamiche interne, ci sono tante cose che chi conosce il calcio dall’interno. Il Napoli deve provare a rimanere in alto, svilupperemo durante le prossime settimane le varie dinamiche. Negli anni è una squadra che ha avuto un crescendo, deve rimanere sui livelli alti. Sono rimasto sbalordito alla telefonata di De Laurentiis, non me l’aspettavo, non credo di non meritarlo, non pensavo più potesse accadere”

Meluso: “Il presidente è un decisionista, ovviamente avrà un peso importante. Non mi occuperò solo del mercato ma anche dei rapporti all’interno, è una società che ha appena vinto lo scudetto. Certe strategie rimangono nell’ambito della segretezza”

Meluso: “Ho grandi sensazioni, il calcio è uguale a tutte le latitudini, ho vissuto varie categorie sia da calciatore che da dirigente. Sono stato chiamato all’improvviso, con lo Spezia nella stagione 20-21 vincemmo abbastanza meritatamente. A fine partita il presidente, andando fuori da questo protocollo, venne negli spogliatoi a farci i complimenti, fu una grande sorpresa. Ci sono stati da quel momento dei contatti formali, il 13 luglio fra le 7 e le 7:30 del mattino mi ha chiesto di andare a parlare con lui, sono arrivato prima di pranzo e abbiamo fatto una chiacchiera. Avevano già avviato un minimo di selezione, sono andato a pranzo, c’erano anche Micheli e Sinicropi. Se riusciamo a tenere Osimhen, è una gran cosa, fa la differenza, sono appena arrivato, leggevo la situazione sui giornali”

De Laurentiis: “La scelta di Meluso nasce dalla concertazione con Chiavelli e Micheli, poi mi sono ricordato di quando mi precipitai a fare i complimenti ad Italiano quando era allo Spezia e mi accompagnò lui”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Mauro Meluso.

A cura di Ciro Troise