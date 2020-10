LIVE – Napoli-Az Alkmaar 0-0, sfiora il vantaggio Mertens

34′ Errore anche negli olandesi, recupera palla Osimhen che serve Mertens. Il belga da buona posizione manda di poco a lato

33′ Errore di Koulibaly che manca la palla e Suzawara da buona posizione manda a lato

31′ Cross per Lozano che cade in area davanti alla porta. Per l’arbitro è solo corner, non c’è rigore

28′ Chance sprecata da Politano che sbaglia a battere una punizione da buona posizione

23′ Buona azione di Fabian, va al tiro Osimhen dopo una mischia e blocca Bizot. Napoli ora attacca

21′ Dal nulla tiro di Politano e Bizot respinge

20′ Cross di Di Lorenzo, smanaccia male il portiere e la difesa chiude con difficoltà su Mertens e Osimhen

17′ Errore di Hysaj, va al tiro l’Az che svirgola

14′ Tiro dalla distanza di Karlsson, Meret blocca in due tempi

13′ Bella palla per Osimhen che insacca. Tutto fermo per fuorigioco che c’è anche se non di tantissimo

9′ Buon impatto in campo degli olandesi che giocano molto sfrontati

5′ Cross interessante di Politano e la difesa chiude bene su Osimhen

3′ Ritmi molto alti in questi primi minuti di gioco

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mário Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo, De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson.

A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Leeuwin, Guðmundsson, Gullit, Velthuis

Debutto in Europa League per il Napoli di Gennaro Gattuso che affronterà al San Paolo gli olandesi dell’Az Alkmaar. Dopo l’iniziale preoccupazione per il focolaio Covid all’interno del club olandese si giocherà in ogni caso la sfida.