Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Trapani Shark-Napoli Basket, gara valida per la 7ª giornata della Serie A Basket. I padroni di casa sono la vera sorpresa di questo campionato. I neopromossa sono già a quattro vittorie all’attivo in sei match, alla ricerca della quinta per consolidare il proprio status. Gli azzurri sono ancora a zero, alla ricerca della prima vittoria in campionato in un palazzetto acceso e che, per questa sera, sarà sold out.