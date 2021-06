LIVE – Napoli, De Laurentiis: “Contro il Verona una grossa delusione, ma il campionato è stato falsato dal Covid”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che torna a parlare in vista della nuova stagione. Dopo mesi di silenzio stampa c’è tanta curiosità sulle dichiarazioni del patron azzurro.

Mancano pochi minuti all’inizio della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis.

La conferenza che doveva iniziare alle 15.45 comincerà con qualche minuto di ritardo.

Inizia a parlare il patron azzurro:

“E’ chiaro che sono stati momenti difficili questi del Covid che non ci aspettavamo, quindi ci ha colti impreparati e già lo scorso campionato avere questo problema a Marzo ritardando la fine del campionato e non avere tempo per programmare. Io dissi all’inizio dicevo che senso aveva programmare gli Europei in un anno come questo, ci costringono a non avere un mercato vero, dobbiamo fare la corsa per aiutare gli istituzionalisti che non investono nel calcio. Questi non ci tutelano, ma ci creano ulteriori problemi. Leggevo che si accordava al Premier inglese di disputare la finale a Wembley nonostante il Covid e solo perchè lui ha bloccato la Superlega. Vedo che sembra più importante giocare una partita che preservare la salute del popolo. Il calendario? Farei una domanda a Draghi che deve prendere atto che ci sono 30 milioni di italiani che trovano nel calcio una valvola di sfogo e l’80 % di questi sono uomini che lavorano per il paese, allora caro Draghi perchè tu ti disinteressi dal mondo del calcio, hai una grande credibilità in Europa e non convinci i colleghi per resettare all’unisono e posticipare l’inizio dei campionati portando maggiore serenità sul piano vaccinale. Noto disinteresse da parte di Draghi verso lo sport nazionale numero uno, il calcio in Italia ha una valenza economica molto importante ma a causa del Covid c’è un debito di un miliardo del mezzo e questa cosa pesa. Eppure non mi sembra che il Governo stia facendo per sanare i bilanci in rosso, siamo tutti in rosso a causa del Covid ed andrebbe trovata una soluzione caro Draghi, c’è tanto da lavorare nel calcio, sono 40 anni che c’è una legge da riformare, ma nessuno fa nulla”

Cosa è accaduto la sera di Napoli-Verona?

“Rimproverarsi o rimproverare a qualcuno è sempre la strada meno efficace, una volta che tu rompi qualche cosa i cocci vanno sempre ricostruiti. Nell’era Covid giocare senza pubblico sembra quasi giocare come un pubblico, le voci del tecnico risuonano e come in un acquario c’era una situazione annuale dove le voci del tecnico diventava protagonista. Rimproverarmi qualcosa no, è stato un campionato falsato, ma per tutti. Poi la dietrologia ti porta ad avere cattivi pensieri, ma io non ne faccio. Contro il Verona è stata una gran delusione, io sono andato negli spogliatoi per suonare la carica all’intervallo, il gol mi aveva rilassato ma il pareggio non mi ha fatto piacere. La verità è che tu arrivi alla fine di un campionato sul piano della tensione nervosa dove puoi arrivare 2 o 5 sul filo di lana, un anno dove sei stato bastonato in gare dove meritavi di più a livello di resa. Poi c’è stato l’episodio con il Cagliari che ci aveva già creato patemi d’animo, non ho nulla da recriminare perchè è stato un campionato falsato. Noi abbiamo fatto un assist agli Europei ed ancora oggi sappiamo di partire il 20 Agosto e non sapremo se ci sarà pubblico negli stadi. Vorrei che tanti miei colleghi mi chiamassero per non partire, magari qualcuno non partirà”.

La Superlega? Se sono stato contattato per la Superlega?

“Florentino Perez non mi ha mai contattato, io non sono mai stato a favore perchè ne faccio una questione economica, se fai un super torneo a 12 ed inviti gli altri hai risolto problemi dell’economia del calcio.