RILEGGI LIVE – De Laurentiis sui diritti tv: “Lega incapace di vendere all’estero, cosi solo 6-7 club sopravviveranno. Pensiamo a One Football per i diritti della Serie A”

Dopo un paio di siparietti con gli ospiti termina il convegno

De Laurentiis parla dei fondi americani: “Gli americani hanno pensato di esportare il loro modello anche in Europa e al di fuori del football americano. I fondi dicono di non avere debiti e vogliono esportare il proprio modello ma questa è una grossa problematica per il futuro e nessuno ci pensa perchè tutti pensano all’oggi e non al domani. Bisognerebbe investire”.

Dopo un breve intervento di De Luca (con tanto di battute con De Laurentiis) torna a parlare De Laurentiis: “Noi abbiamo consegnato a CRC la diretta radiofonica della partita e un certo numero di interviste. Parlare di gemellaggio è qualcosa di più implodente ed eccessivo. Non è imploso tutto”.

Il patron azzurro continua: “Nel 2008 provai il Pay per View con Napoli-Panionios ed ebbe un gran successo. Lo abbiamo fatto negli anni e anche in questo precampionato con One-Football, un sistema sul quale si può ragionare per la serie A del futuro. I nostri dirigenti della Lega non sono stati capaci di vendere all’estero, solo Juve, le milanesi e la Roma hanno valutato con me nuove opportunità all’estero, ci sono tanti nostri tifosi all’estero e chi si è radicato fuori c’è rimasto”.

De Laurentiis ha parlato poi di diritti tv: “Il football americano produce 19.7 miliardi di dollari grazie ai diritti tv, la Premier League 7.6 miliardi mentre la serie A fa solo 3.2 miliardi. Quando non funzionavano certe cose ci si ferma a riflettere, penso al modella della NBA, qui noi abbiamo tanti problemi che non vengono regolamentati. La Uefa sta per varare dei bandi relativi a due trienni dal 2027, noi invece abbiamo dato i diritti a piattaforme fino al 2029 e questo significa che tanti club sono destinati a morire. Resisteranno solo chi parteciperà alle coppe. I miei colleghi mi seguono solo in parte, alcuni mi dicono che sono un visionario ma mi sono stancato di questa nomea, semplicemente conosco i mercati”.

Comincia a parlare il presidente azzurro De Laurentiis: “Ringrazio MSC per ospitarci in questa splendida location, situazioni del genere mi ricordano un pò Hollywood, si parla di digitale da tantissimi anni, è un mio cavallo di battaglia quando McLuhan parlava negli anni ’70 di digitalizzazione mediante il web. Una internalizzazione mediante il web per abbattere i confini delle nazioni e attraverso un concetto di scambi culturali che va avanti da millenni. Dopo il Covid si è andato avanti ma senza razionalizzazione del pensiero, fondamentale per ogni iniziativa”.

Tanti ospiti presenti e tra questi anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

In questi minuti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis interverrà in un convegno – a bordo della nave MSC World Europa, ancorata al porto di Napoli – riguardo il processo tecnologico. Il convegno si chiama ‘Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della Comunicazione’.