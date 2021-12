LIVE – Napoli-Empoli, le scelte di Spalletti: c’è Lozano, tornano Ospina e Mertens dal 1′

Queste, invece, le scelte di Andreazzoli: Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson, Stulac, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti.

Ecco la formazione ufficiale del Napoli.

Buon pomeriggio, amici e lettori di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli, match valevole per la 17esima giornata di Serie A. Proverà in tutti i modi a ripartire dopo il cocente K.O. dello scorso turno contro l’Atalanta la squadra di Spalletti, che quest’oggi ospiterà al Maradona la sorprendente compagine di Andreazzoli. Gli azzurri hanno dimostrato di saper resistere in maniera importante alle difficoltà degli ultimi tempi e come ‘premio’ quest’oggi potranno contare sui recuperi fondamentali di capitan Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa. Calcio d’inizio alle 18.