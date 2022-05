LIVE – Napoli-Genoa 3-0 (33′ Osimhen, 65′ Insigne su rig., 81′ Lobotka), tris degli azzurri

88′ Standing Ovation di Insigne che esce tra gli applausi, al suo posto entra Elmas.

86′ Ammonito Lobotka che ferma un contropiede dei liguri

83′ Esce tra gli applausi Anguissa, entra Demme al suo posto

81′ GOOOL NAPOLII!!! Grandissimo gol di Lobotka che accelera ed insacca con un tiro dalla distanza, tris azzurro!

78′ Ci prova Lozano che colpisce l’esterno della rete.

75′ Fuori Galdames e Gudmundsson, dentro Melegoni e Destro.

73′ Triplo cambio: fuori Mario Rui, Fabian e Mertens, dentro Ghoulam, Lobotka e Zielinski

71′ Cooling break per le due squadre

69′ Ci prova Mertens stavolta, tiro bloccato da Sirigu

68′ Ci prova Fabian dalla distanza, blocca Sirigu

65′ L’arbitro fa ripetere il rigore! Insigne dal dischetto stavolta insacca!

64′ Dal dischetto Insigne colpisce il palo e sulla respinta Di Lorenzo insacca!

62′ RIGORE NAPOLI: fallo di mano di Hernani e l’arbitro assegna rigore.

60′ Tiro di Osimhen, Sirigu centrale respinge

57′ Ci prova Criscito, palla a lato

56′ Dentro Hernani ed Ekuban, fuori Hefti e Portanova

53′ Contropiede pericoloso Genoa e Portanova, solo davanti alla porta, tira addosso ad Ospina

48′ Bella palla di Insigne per Mario Rui che va al tiro, tutto fermo per fuorigioco

46′ Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

50′ Fine primo tempo

48′ Errore di Fabbri che prima concede il rigore e poi rettifica, episodio inesistente.

45′ Cinque minuti di recupero

43′ Osimhen salta Sirigu e da posizione defilata mette al centro, la difesa salva su Mertens

41′ Tiro dal limite di Insigne, palla a lato

38′ Ammonito Galdames nel Genoa per un brutto fallo

36′ Gran palla di Mertens per Osimhen che manca l’aggancio decisivo

35′ Gran giocata di Insigne che salta due uomini e colpisce il palo esterno

33′ GOOOL NAPOLI!!! Cross di Di Lorenzo ed ancora di testa Osimhen insacca in rete!

31′ Grande chance per Portnanova che spreca davanti alla porta e viene fermato prima di tirare.

27′ Grande azione Mertens-Insigne, tiro dal limite del capitano e palla di poco alta.

25′ Cooling break e tanto caldo in campo.

23′ Non ce la fa Badelj, al suo posto entra Frendrup.

17′ Grande palla di Insigne per Mertens, chiude la difesa

14′ Ci prova Amiri, palla di poco a lato.

13′ Tiro da fuori di Yeboah, palla che termina sulla traversa.

11′ Molto caldo e ritmo lento tra le due squadre.

9′ Grande palla di Mertens per Osimhen, chiuso in extremis da Ostigard.

5′ Chance importante per Gudmundsson, tutto fermo per fuorigioco

4′ Subito inizio aggressivo dei liguri, in pressing continuo

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Nel prepartita di Napoli-Genoa toccanti momenti e targa consegnata al capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

GENOA – Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A tra Napoli e Genoa. I liguri sono in piena lotta salvezza mentre il Napoli ha raggiunto l’obiettivo stagionale e sfrutterà questa gara per ‘salutare’ al Maradona diversi giocatori, in primis il capitano Lorenzo Insigne.