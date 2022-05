LIVE – Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: attesa per l’ultima di Insigne

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

GENOA – Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A tra Napoli e Genoa. I liguri sono in piena lotta salvezza mentre il Napoli ha raggiunto l’obiettivo stagionale e sfrutterà questa gara per ‘salutare’ al Maradona diversi giocatori, in primis il capitano Lorenzo Insigne.