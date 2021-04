LIVE – Napoli-Lazio, Mertens sfida Immobile. A centrocampo spazio a Bakayoko

Le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Farris

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentaduesima giornata di campionato tra Napoli e Lazio, match che vede due squadre sfidarsi in una gara fondamentale in ottica Champions League. Azzurri chiamati a vincere dopo il pari di Milano per accorciare dal Milan e tenere il passo della Juventus.