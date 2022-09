Klopp: “Penso che lei stia cercando titoli, è di Napoli? La città è pericolosa? Non lo so, io non vivo qui, i messaggi del club sono di prevenzione, per evitare scontri tra tifosi”

Klopp: “Il Napoli è composto da calciatori giovani, molto bravi. Qualche tempo fa c’è stato un po’ di nervosismo per le partenze di qualche giocatore, vedo che c’è ancora Piotr Zielinski, un grande giocatore attorno al quale costruire la squadra. Spalletti è un grande allenatore, non mi sorprende che sia rimasto sereno rispetto al nervosismo generale”

Klopp: “Curtis Jones ha un trauma alla tibia, non è un problema così grave come lo abbiamo temuto. Fabio Carvalho? Ha avuto una botta e un risentimento muscolare, non è in grado di allenarsi ora”

Klopp: “Non so se abbiamo perso qui, si, sia col Dortmund che con il Liverpool, però, qualche volta siamo arrivati in fianle d Champions League quando abbiamo incontrato il Napoli. Ci metto un po’ più di tempo per rodare, magari stavolta sarà la volta buona, nelle altre occasioni non abbiamo giocato molto bene anche perchè il Napoli è molto forte. Se all’età di Spalletti avessi il suo fisico, non avrei bisogno d’indossare il cappellino. Lo rispetto tanto, le sue squadre hanno sempre un’identità chiara, non vedo l’ora di vederlo domani, noi ci siamo incontrati già una volta quando lui era allo Zenit San Pietroburgo”

Klopp: “Arthur non ha la forza di giocare tutta la partita ora, ha bisogno d’abituarsi e allenarsi a certi livelli. La Champions non è inferiore alla Premier per ritmi, bisogna stare attenti alla condizione atletica di tutti i giocatori”

Klopp: “Thiago Alcantara ha ripreso ad allenarsi, oggi è al secondo giorno di lavoro, teoricamente è pronto, non so dirvi per quale minutaggio. Henderson? Attendiamo ancora l’esito degli esami ma dovrebbe tornare dopo la sosta”

Alisson: “Siamo preparati per qualsiasi situazione, quando affronti una squadra lavori su tante cose, cerchi di essere preparato. I giocatori del Napoli sono giovani, talentuosi e vogliosi, è sempre difficile a Napoli, è un campo ostico”

Alisson: “È stato un piacere lavorare con mister Spalletti, lo ringrazio, sono cresciuto tantissimo in quella stagione a Roma anche se volevo giocare di più e lui ne è consapevole. Tutte e quattro le squadre hanno l’opportunità di passare il girone, speriamo di arrivare primi”

Alisson: “Potremmo cercare di sfruttare la delusione per la sconfitta nella finale della scorsa stagione ma non credo serva, basta affrontare una grande squadra come il Napoli, superare un girone molto difficile”

Alisson: “È l’esordio in Champions quest’anno, è stato molto difficile digerire la sconfitta nella finale dello scorso anno. Siamo dei calciatori, dei professionisti, dobbiamo saper accettare queste dinamiche, lo facciamo da quando ero ragazzo. Sono andato in Nazionale e, già dopo la prima partita col Brasile non ci pensavo più”

Alisson: “Non siamo contenti in questo momento, siamo calciatori, sappiamo che dobbiamo gestire, che siano pareggi, vittorie e sconfitte. Anche se le avessimo vinte tutte, non saremo mai qui con eccessi d’entusiasmo”

Alisson: “Arthur? È successo tutto troppo velocemente, non vediamo l’ora che sia al 100% della condizione fisica. Sappiamo che non è facile trasferirsi da un posto all’altro, io l’ho fatto, è molto voglioso, ha un ottimo atteggiamento, sarà in grado di superare qualsiasi difficoltà”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Klopp e Alisson, allenatore e portiere del Liverpool alla vigilia di Napoli-Liverpool.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise