LIVE – Milan, Bonera in conferenza stampa: “Non la vedo una partita scudetto, Pioli mi ha dato carta bianca”

Idea di calcio di Bonera – “Sarà il tempo a dire se avrò un futuro da allenatore. La mia idea di calcio è indirizzata da quello che sto apprendendo con mister Pioli. Mi piace questo tipo di calcio, siamo sulla stessa linea d’onda”.

Pressioni – “Fanno parte di me da quando ho 18 anni, le avremo tutti. I giocatori devono fare quello che hanno fatto fino a questo momento, nulla più, nulla di meno”

“Non mi sono mai sentito Pioli, sento il mister prima e dopo gli allenamenti. Ora c’è la rifinitura, la tecnologia ci aiuta tanto. Gli allenamenti sono condotti da me, mi ha dato carta bianca. Domani? Ne abbiamo parlato, crediamo che parlando a telefono si può creare confusione. Avremo degli aggiornamenti a fine primo tempo”.

Stato di forma del gruppo – “E’ ottimo, anche i giocatori arrivati giovedì stanno bene a parte Leao. Le sue condizioni verranno valutate fra una decina di giorni”.

L’ultima volta che vinse il Milan a Napoli c’erano in campo Bonera e Ibrahimovic

“E’ stata una partita difficile e poi sappiamo tutti come finì quella stagione. Ritroverò Rino come avversario e sono felice di tornare al San Paolo. Sfida scudetto? Tutte le partite sono importanti, non lo vedo come un esame finale. Sappiamo l’importanza, è solo un tassello per un eventuale successo finale. Gattuso è un amico in campo e fuori”

Con Murelli e Pioli out causa Covid-19, a sedere in panchina per Napoli-Milan sarà Daniele Bonera. L’ex difensore in conferenza stampa, per la prima volta, presenta la sfida del San Paolo, in programma domani alle 20.45, valevole per l’ottava giornata di Serie A.