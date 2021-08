LIVE – Napoli-Pescara 2-0 (9′ Osimhen, 17′ Insigne su rig.), raddoppio degli azzurri

17′ GOOOL NAPOLI: dal dischetto Insigne spiazza il portiere!

16′ Rigore Napoli: Osimhen lancia Elmas che salta il portiere ma viene atterrato in area da Drudi. Ammonizione per lui.

15′ Traversa PESCARA: cross dalla destra e traversa di Frascatore.

11′ Tiro centrale di Fabian Ruiz, blocca Radaelli.

9′ GOOOL NAPOLI: grande intuizione di Insigne che serve Politano, assist al centro ed Osimhen insacca a porta vuota.

7′ Gran palla di Insigne in profondità per Osimhen, il nigeriano non ci arriva per pochi centimetri

5′ Ci prova D’Ursi dalla distanza, blocca Meret.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le squadre entrano in campo per iniziare il match.

Non saranno del match Manolas e Zielinski, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare.

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

PESCARA: Radaelli, D’Ursi, Memushaj, Marilungo, Zappella, Drudi, Pompetti, Cancellotti, Milos, Nzita, Frascatore

Benvenuti alla diretta testuale del match valido come ultimo test amichevole tra Napoli e Pescara. Segui con noi la diretta su Iamnaples.it