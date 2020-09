LIVE – Napoli-Pescara 3-0 (23′ Zielinski, 71′ Ciciretti, 74′ Mertens) che impatto per Petagna!

80′ Grande conclusione di Insigne con un destro a giro che costringe Del Favero ad un vero miracolo

77′ Pescara in netta difficoltà, ci prova ancora Insigne al volo ma la palla finisce a lato

76′ Tiro centrale di Insigne, blocca il portiere

74′ Gol Napoli: che impatto di Petagna! L’ex Spal dribbla un avversario e da ottima posizione non tira ma serve Mertens che solo firma il tris

71′ Gol Napoli: palla filtrante di Insigne per Petagna che è bravo a mettere al centro e Ciciretti a porta vuota insacca

70′ Ci prova anche Borrelli nel Pescara, palla a lato

69′ Entrano Palmiero e Petagna, fuori Demme ed Osimhen

68′ Contropiede pericoloso del Pescara con gli abruzzesi che arrivano davanti alla porta.

65′ Cross di Hysaj per Osimhen che da buona posizione spedisce alto di testa

64′ Cambi anche nel Pescara, esce Diambo ed entra Crecco

61′ Lancio di Insigne per Osimhen che prima viene fermato dal portiere, poi recupera palla e mette al centro dove a porta vuota Ciciretti manda clamorosamente a lato.

58′ Cambio modulo per il Napoli che passa al 4-2-3-1, nuovo ruolo per Luperto spostato a centrocampo

56′ Entrano Luperto e Ciciretti, fuori Zielinski e Fabian Ruiz

55′ Doppio cambio nel Pescara, merita una citazione l’esordio negli abruzzesi dell’ex di giornata Mirko Valdifiori

54′ Magia di Insigne per Mario Rui, cross basso e Mertens da buona posizione colpisce la barriera.

51′ Buon ingresso in campo di Mertens, subito pericoloso

49′ Pescara pericoloso con Galano, chiude Manolas in extremis

48′ Ancora il portiere del Pescara rischia sul pressing di Osimhen

Ecco la formazione della ripresa: Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne.

Tanti cambi nel Napoli che rivoluziona la squadra.

SECONDO TEMPO

45′ Azione insidiosa del Pescara che non arriva però al tiro. Finisce il primo tempo

44′ Scontro duro fortuito tra Fabian e Di Lorenzo, dura botta per entrambi.

42′ Ci prova Osimhen con un tiro a giro, palla a lato. Primo lampo dell’attaccante

40′ Ci prova ancora Fabian, palla che termina alta

37′ Politano innesca Osimhen che viene pescato in fuorigioco millimetrico davanti alla porta

36′ Bella ripartenza di Lozano che però risulta inconcludente e non riesce ad arrivare al tiro

35′ Pareggia i conti dei pali il Napoli: su un angolo dalla sinistra Koulibaly tutto solo colpisce il palo

31′ Sfiora l’eurogol Lozano che servito da Di Lorenzo prima palleggia e poi prova la rovesciata, di poco a lato

29′ Ci prova dalla distanza Fabian Ruiz, blocca Fiorillo

26′ Punizione insidiosa di Ghoulam, per pochi centimetri non ci arriva Osimhen

25′ Molto attivo Lozano in questi primi minuti con diversi falli conquistati

23′ Gol Napoli! Sponda di Politano, Zielinski recupera palla a un difensore, salta con una finta l’avversario e insacca dietro l’incolpevole portiere.

22′ Contatto dubbio in area Pescara con Bocic che con irruenza atterra Politano, per l’arbitro non c’è nulla

21′ Uno due tra Di Lorenzo e Demme con quest’ultimo che mette al centro e quasi Scognamiglio non segna nella propria porta.

19′ Da buona posizione Politano calcia la punizione bassa ma colpisce la barriera e non sorprende gli avversari

17′ Punizione da buona posizione di Ghoulam, palla lenta ed alta sulla traversa

15′ Grande avanzata di Masciangelo che serve Galano, l’esterno prova il tiro a giro e colpisce il palo!

10′ Prova a sfondare Politano che viene bloccato dalla difesa

4′ Grave errore di Fiorillo che non riesce a rinviare e quasi ne approfitta Osimhen che gli “scippa” il pallone ma non riesce ad andare al tiro

3′ Subito possesso palla degli azzurri con gli abruzzesi che si difendono in massa

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Pescara

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Lozano.

PESCARA: Fiorillo, Masciangelo, Diambo, Scognamiglio, Busellato, Galano, Drudi, Ventola, Bocic, Belloni, Omeonga. All.: Oddo.

Nell’elenco dei convocati del Napoli non figurano Adam Ounas, Fernando Llorente e soprattutto Arkadiusz Milik, tutti non convocati per motivi legati al calciomercato.

Benvenuti alla diretta testuale del match amichevole tra Napoli e Pescara con gli azzurri che sfideranno al San Paolo una delle compagini più interessanti del campionato di serie B.