LIVE – Napoli-Pescara 4-0 (9′ Osimhen, 17′ Insigne su rig., 48′ Ounas, 80′ Zedadka), azzurri in controllo

87′ Ancora giocata di Ounas che ci prova in rovesciata, respinge il portiere. L’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

85′ Ancora uno scatenato Ounas, dribbling su due avversari e tiro deviato in corner.

81′ Ci prova Machach, respinge il portiere.

80′ GOOOL NAPOLI: cross di Malcuit, innescato da Gaetano, e infila in rete Zedadka

79′ Ci prova D’Ursi dalla distanza, palla a lato.

76′ Dentro Zedadka e Machach, fuori Elmas ed Insigne. Nel Pescara fuori Boncic e dentro Belloni.

73′ Ci prova Rasi, ma il tiro cross va a lato.

70′ Ancora grande palla di Insigne per Petagna che da buona posizione spreca tirando centrale.

67′ Entra nel Pescara Longobardi, fuori Memushaj. Tanti giovani negli abruzzesi.

64′ Fuori Di Lorenzo, Fabian Ruiz ed Osimhen, dentro Zanoli, Palmiero e Petagna.

62′ Gran palla di Fabian per Osimhen che davanti alla porta ‘spara’ addosso al portiere.

55′ Spalletti sta provando Gaetano come regista. Dentro Rasi e Veroli, fuori Frascatore e Nzita.

54′ Palla di Elmas per Insigne che davanti alla porta si fa ipnotizzare dal portiere.

52′ Palla di Insigne per Osimhen che non ci arriva per pochi centimetri.

50′ Ci prova D’Ursi dalla distanza, palla nettamente a lato.

48′ GOOOL NAPOLI: gran giocata di Ounas che salta l’avversario e realizza di esterno un gran gol.

46′ Cross di Malcuit per Osimhen che di testa manda a lato.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo

44′ Ci prova Zappella dalla distanza, palla che termina alta.

43′ Grande palla di Insigne per Osimhen che si trova davanti alla porta, fuorigioco molto dubbio fischiato al nigeriano

38′ Azzurri in controllo e totale gestione del match

32′ Spreca ancora il Napoli con Politano che da buona posizione sbaglia e passa indietro per Fabian

26′ Grande occasione Napoli: Insigne serve Elmas che davanti alla porta passa ancora per Ruiz che viene anticipato dal difensore.

23′ Uno-due Osimhen con Politano e quest’ultimo manda a lato di esterno.

21′ Sfiora l’eurogol Osimhen: l’attaccante parte da metà campo, salta tutta la difesa e manda di poco a lato.

17′ GOOOL NAPOLI: dal dischetto Insigne spiazza il portiere!

16′ Rigore Napoli: Osimhen lancia Elmas che salta il portiere ma viene atterrato in area da Drudi. Ammonizione per lui.

15′ Traversa PESCARA: cross dalla destra e traversa di Frascatore.

11′ Tiro centrale di Fabian Ruiz, blocca Radaelli.

9′ GOOOL NAPOLI: grande intuizione di Insigne che serve Politano, assist al centro ed Osimhen insacca a porta vuota.

7′ Gran palla di Insigne in profondità per Osimhen, il nigeriano non ci arriva per pochi centimetri

5′ Ci prova D’Ursi dalla distanza, blocca Meret.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le squadre entrano in campo per iniziare il match.

Non saranno del match Manolas e Zielinski, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare.

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

PESCARA: Radaelli, D’Ursi, Memushaj, Marilungo, Zappella, Drudi, Pompetti, Cancellotti, Milos, Nzita, Frascatore

Benvenuti alla diretta testuale del match valido come ultimo test amichevole tra Napoli e Pescara. Segui con noi la diretta su Iamnaples.it