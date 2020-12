LIVE – Napoli-Real Sociedad, Alguacil: “Onorati d’inaugurare lo stadio Diego Armando Maradona”

Alguacil: “Bisogna essere precisi davanti alla porta, saper finalizzare, l’efficacia nel gioco in entrambe le aree fa la differenza, noi spesso abbiamo nei problemi nella finalizzazione, è successo anche all’andata. Il Napoli è stato più bravo sotto porta e ha vinto”

Alguacil: “Inaugurare lo stadio con il nome Diego Armando Maradona è un onore per noi e una motivazione in più sia per il Napoli che per noi. Vogliamo vincere, rappresenta una motivazione ulteriore per tutti. Il settore giovanile per noi è un valore, la Real Sociedad punta tanto sul vivaio, siamo molto orgogliosi dei nostri giovani. Merquelanz, se è stato convocato, può giocare, è un calciatore importante. Insigne? Non è solo lui, ci sono Mertens, Zielinski, Lozano, Politano, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, questa squadra ha un potenziale importante in tutti i reparti. E’ una rosa di grande valore e ha anche un ottimo allenatore, perciò il Napoli sta facendo molto bene sia in campionato che in Europa League”

Alguacil: “Anche senza David Silva e Oyarzabal siamo la Real Sociedad, siamo fiduciosi, sappiamo che possiamo farcela, non ho mai pensato neanche dieci minuti a lamentarmi, il Napoli se giocherà al massimo ci metterà in grande difficoltà ma anche noi possiamo dire la nostra, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi avversario”

Alguacil: “Provo un grande orgoglio nel giocare una grande partita, speriamo di dedicare la vittoria ai tifosi. Sento il senso d’appartenenza a questa squadra sin da piccolo, tra l’altro è la sfida inaugurale dello stadio Diego Armando Maradona, per noi è un grande onore, sarebbe ancora più bello se vincessimo con rispetto, umiltà e ambizione”

Alguacil: “Non vedo l’ora che si giochi la partita, di godermela e perchè no anche di vincerla. Siamo molto convinti e concentrati, sappiamo che affronteremo una grande squadra, da Champions League ma siamo consapevoli anche di essere la squadra che ha creato più occasioni in questo girone e se vinceremo saremo primi”

Monreal: “Mi aspetto una partita molto aperta e combattuta fino alla fine, all’andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con il Napoli, abbiamo imposto il possesso palla, meritavamo di più. Daremo tutto e cercheremo di vincere”

Monreal: “Mi fido molto della mia squadra, siamo una squadra giovane, forse non avremo grande esperienza ma con voglia, fame, che sa stare in campo. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni per cercare di fare gol”

Monreal: “Abbiamo assenze molto importanti, sicuramente David Silva e Oyarzabal sono giocatori molto validi e ci mancheranno ma sono sicuro che li sostituirà si esprimerà al massimo e sarà molto concentrato. Faremo di tutto per passare il turno”

Monreal: “E’ una partita molto speciale, ci giochiamo la qualificazione, tra l’altro lo facciamo a casa del Napoli. E’ un ottimo test, stiamo proponendo un buon calcio e, se saremo precisi davanti alla porta, porteremo a casa un ottimo risultato”

18:37 – Inizia la conferenza stampa

Partita decisiva per la Real Sociedad che arriva in trasferta a Napoli con l’unico obiettivo di vincere per raggiungere la qualificazione. Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell’allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil e del terzino sinistro ex Arsenal Nacho Monreal.