LIVE – Napoli-Real Sociedad, Monreal: “Partita molto speciale, dobbiamo essere precisi sotto porta”

Monreal: “Mi fido molto della mia squadra, siamo una squadra giovane, forse non avremo grande esperienza ma con voglia, fame, che sa stare in campo. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni per cercare di fare gol”

Monreal: “Abbiamo assenze molto importanti, sicuramente David Silva e Oyarzabal sono giocatori molto validi e ci mancheranno ma sono sicuro che li sostituirà si esprimerà al massimo e sarà molto concentrato. Faremo di tutto per passare il turno”

Monreal: “E’ una partita molto speciale, ci giochiamo la qualificazione, tra l’altro lo facciamo a casa del Napoli. E’ un ottimo test, stiamo proponendo un buon calcio e, se saremo precisi davanti alla porta, porteremo a casa un ottimo risultato”

18:37 – Inizia la conferenza stampa

Partita decisiva per la Real Sociedad che arriva in trasferta a Napoli con l’unico obiettivo di vincere per raggiungere la qualificazione. Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell’allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil e del terzino sinistro ex Arsenal Nacho Monreal.