LIVE – Spalletti: “Domani è uno scontro diretto tra condomini”

Spalletti: “Pellegrini ha anche un gran tiro, sia lui che Dybala possono tirar fuori colpi importanti. È un match diverso, è quello del girone di ritorno, mi sembra che gli ingredienti della partita siano gli stessi. Hanno mantenuto quell’impatto lì, quel calcio lì addosso, i gol di La Spezia sono un po’ la sintesi delle loro caratteristiche, della capacità di andare in verticale. Rispetto all’andata faranno le cose in maniera più veloce e precisa rispetto all’andata. Abbiamo davanti dei ragazzi che proprio perchè si sono ritagliati questo vantaggio sono dei ragazzi intelligenti e sanno come si fa. Non corriamo il rischio di dover essere meno attenti e pignoli rispetto alle richieste a noi stessi, poi se qualcuno si cullasse un po’ appena vede la Roma e Mourinho si rimettono a posto, hanno davanti top team, players, coach, tutto top. Se non diventi top anche tu, rischi di fare la brutta figura”

Spalletti: “Quota scudetto? È un conto che non posso fare, non ero bravo in matematica. So fare dei conti più semplici, tipo che se si vince la partita si va a 53. Il minutaggio? Lo facciamo domani l’altro la mattina, quelli che non hanno giocato devono andare più forti, organizziamo una partitina con la Primavera, squadra allenata molto bene. La Roma è una squadra addestrata bene su tutto, anche sulle palle inattive. Conosciamo le loro caratteristiche, dobbiamo essere bravi a imporre le nostre caratteristiche. Sarebbe un grande piacere riparlare con Totti anche per me”

Spalletti: “Il Napoli dev’essere un ciclista sempre in piedi perchè da seduti si spinge di meno. Devo ancora leggere il ritratto di Dotto, è stato bravissimo a delinearmi in questi passaggi che lei ha individuato. Ai ragazzi dico bravi per il vantaggio in classifica ma poi i risultati degli altri dipendono da noi, il nostro comportamento dev’essere sempre umile, fatto di grandi partite, di attenzione compiendo un passo alla volta. Bisogna togliersi il fascino della meta, bisogna pensare al lavoro quotidiano senza essere troppo distanti dalla realtà quotidiana. Nessuno abbia qualche comportamento più leggero della leggerezza che bisogna avere rispetto alla leggerezza necessaria per fare un bel calcio. Mi aspetto una Roma che ha dentro grandi calciatori, un allenatore molto pratico e concreto che riesce bene a far capire quali debbono essere i comportamenti dentro la partita. Hanno calciatori di gamba, non bisogna mai pensare a quello che può essere tipo avere la partita in gestione, in controllo, loro hanno uomini come Dybala che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra. Ci sono calciatori che sanno attaccare bene gli spazi e ti impongono d’andare a ricomporre la fase difensiva stando distanti da dove recuperi palla. Sanno correre dietro al pallone, è una squadra concreta, riesce bene a scegliere gli episodi che gli sanno portare dei vantaggi. Diventa una partita pericolosa se non si riesce ad avere l’equilibrio a fare la partita e allo stesso tempo essere in ordine per fare delle riaggressioni ed essere messi bene sulle preventive nelle ripartenze”

Spalletti: “In pochissime cose questa partita si differenzia dalle altre perchè qualsiasi sfida diventa difficile, forse questa qualcosa in più perchè torna il discorso del condominio che avevamo fatto un po’ di tempo fa. Diventa uno scontro diretto tra condomini, sarà una partita tutta da gustare dal punto di vista tattico, per la forza dei giocatori che s’affronteranno”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise