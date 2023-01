RILEGGI LIVE – Napoli-Roma 2-1(17’Osimhen, 75′ El Shaarawy, 86′ Simeone)

Terminata la partita!!!

92′ Sostituzione nel Napoli: Ndombele entra al posto di Zielinski

91′ Occasione Napoli. Dopo una carambola, Raspadori tira: respinge con il corpo Rui Patricio

90′ Concessi sei minuti di recuepro

88′ Cambio nella Roma: esce Cristante ed entra Volpato

86′ Gooool del Napoli!! Di Lorenzo serve Zielinski che la passa a Simeone che si gira e tira e batte Rui Patricio

83′ Sostituzione nella Roma: Bove e Tahirovic subentrano al posto di Pellegrini e Matic

76′ Doppio cambio nel Napoli: escono Osimhen e Lozano ed entrano Simeone e Raspadori

75′ Gol della Roma! Cross dalla destra, sulla sinistra sbuca El Shaarawy che batte Meret

73′ Cambio nella Roma: Belotti subentra al posto di Abraham, uscito per un problema muscolare

72′ Bravo Meret ad uscire in sucita bassa su Abraham

71′ Punizione dalla destra, palla che attraversa tutta l’area di rigore capitolina senza, però, trovare un azzurro ad impattare sulla sfera

70′ Ammonito El Shaarawy per un fallo di Osimhen

68′ Due cambi nel Napoli: escono Mario Rui e Kvaratskhelia ed entrano Mathias Olivera ed LEmas

68′ Ammonito Osimhen per un fallo su Smalling

66′ Cross dalla destra di Lozano per Osimhen che colpisce di testa: pallone fuori

63′ Occasione Napoli. Contropiede Napoli, break di Lozano che avanza e tira: colpo di reni di Rui Patricio

62′ Sul corner successivo, Meret salva sulla spizzata di Cristante. L’azione continua, il pallone arriva ad Ibanez che tira: bravissimo Rrahmani a salvare in corner

61′ Calcio di punizione della Roma dalla sinistra: bravissimo Kim a mandeare il pallone incorner

57′ Ottima azione della Roma. Pellegrini serve Zalewski che tira dalla destra: pallone fuori

55′ Occasione Napoli. Ottima azione dei partenope con Lozano che mette un ottimo pallone per Kvaratskhelia che, però, sbaglia lo stop decisivo

51′ Occasione Roma. Cross dalla sinistra, El Shaarawy cerca un tiro-cross di testa pericoloso che, però, viene allontanato dalla difesa azzurra.

50′ La Roma inizia bene la riprsa. Dopo una lunga azione, Cristante ci prova a volo: pallone altissimo sopra la traversa

Iniziata la ripresa

Cambio nella Roma: El Shaarawy entra al posto di Spinazzola

Terminato il primo tempo

48′ Occasione per la Roma. Kim sbaglia il rilancio e permette il break ai giallorossi: il pallone arriva sulla sinitra a Spinazzola che trova un bravo Meret a respingere la sua conclusione

47′ Altra occasione per il Napoli. Osimhen dalla destra per Kvaraskhelia che, però, non arriva ad impattare con la sfera per pochissimo

45′ Concessi tre minuti di recupero

45′ Occasione Napoli. Lozano sbuca sulla destra e la mette in metto per Osimhen che colpisce di testa: pallone di poco alto sopra la traversa

38′ Dopo una lunga azione, Osimhen appoggia per Zielinski che tira: blocca senza problemi Rui Patricio

37′ Buona azione della Roma. Break di Matic che serve Pellegrini. Il tiro del capitano giallorosso viene respinto, il pallone arriva a Dybala che conclude con il destro a volo: pallone alto

33′ Ammonito Dybala per un fallo su Lobotka

26’Punizione dalla destra, ci prova Rrahmani di testa: la sfera che si spegne sul fondo

22′ Osimhen lancia Zielinski che tira dai 20 metri: pallone altissimo sopra la traversa

17′ Goool del Napoli!!!! Bellissima azione tra Zielinski-Mario Rui e Kvaratskhelia, con quest’ultimo che la mette in mezzo per Osimhen che stoppa di petto, controlla, e tira a volo e batte Rui Patricio

12′ Grandissima occasione per la Roma: lancio lungo di Spinazzola per Abraham: Meret e Kim non si capiscono, e la deviazione del sudcoreano sfiora il palo

8′ Bravo Rrahmani ad allontare un cross dalla destra di Zalewski. Azione della Roma iniziata da un errore in fase d’impostazione di Mario Rui

5′ Numero di Kvaratkshelia che prova dai 20 metri con il destro: Rui Patricio manda in corner

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Roma: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del match tra il Napoli e la Roma (Clicca qui per la preview della gara)