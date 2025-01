RILEGGI LIVE – Conte in conferenza: “Kvara ha chiesto la cessione, sono deluso! Mi sono tolto di mezzo tra lui e la società”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Napoli Antonio Conte. La conferenza comincerà tra pochi minuti, segui con noi la diretta. Inizia a parlare Antonio Conte:

“Kvaratskhelia? Rispondo perchè non mi sottraggo a domande scomode, se parlo è perchè dico la verità altrimenti preferisco tacere. Non amo dire bugie, stiamo parlando di un giocatore importante e questa estate – visto le partenze di Zielinski e Osimhen – volevo avere delle certezze tecniche. E’ ovvio che alla fine oltre al lavoro ci vuole qualità dei giocatori e ho preteso nella permanenza di alcuni giocatori, tra cui Kvaratskhelia. Il giocatore aveva chiesto di essere ceduto questa estate e non era l’unico, noi andiamo avanti e ci si dimentica facilmente, sei mesi fa ho dovuto convincere alcuni giocatori che ritenevo fondamentali a questo progetto a rimanere, poi ci ho lavorato e sono molto contento di essere riuscito a trattenerli. Per quel che riguarda Kvara, il giocatore ha chiesto al club di essere ceduto, mi è stato riferito questo e anche il giocatore mi ha confermato questo. Personalmente provo una grande delusione, sono passati 6 mesi, il contratto doveva essere rinnovato ma al momento non è andata cosi. Da parte mia c’è grande delusione e credo che anche io non sono stato cosi decisivo a convincere le due parti ad andare insieme. Io mi trovo quindi a fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi vuole restare. L’ho fatto questa estate, ci ho messo 6 mesi a provare questa situazione, è stato un fulmine a ciel sereno, io faccio un passo indietro e saranno il giocatore e la società a valutare. In estate ci ho provato, ma vedendo i risultati io non ci sono riuscito, io faccio un passo indietro, lui non è disponibile per Napoli Verona, vedremo in futuro”.

Sul mercato: “Questo mese è terribile per gli allenatori, tanti giocatori pensano di stare con la valigia in mano e tenerli concentrati non è semplicissimo. Noi non dobbiamo farci distrarre da nessuno, io ho molta fiducia in questi giocatori, saluto Caprile e Folorunsho, loro hanno chiesto di andare via per giocare e abbiamo trovato dei sostituti che pensiamo siano all’altezza della situazione e li auguro il meglio, li ringrazio per quello che hanno dato. Non vedo l’ora che finisca il mercato di gennaio, è inevitabile che crea qualche problematica. Il Verona ci ha fatto 3 gol all’andata e ci sono tante situazioni che ci fanno drizzare le antenne, domani è una gara importante ed è la prima del ritorno”.

Poi Conte ancora sul sostituto di Kvara: “E’ un fulmine a ciel sereno ripeto, io oggi penso solo al Verona e non penso a questo. Al momento Kvara è un giocatore del Napoli. Punto. Domani, dopodomani o il 31 Gennaio vedremo, lascio la palla al club, al giocatore o al suo entourage. Io quello che ho fatto l’ho fatto ed ho fatto fin troppo”.

Sugli indisponibili: “Per il Verona non saranno disponibili Buongiorno, Kvara e Olivera, il giocatore sta facendo molto bene e dispiace per lui ma al tempo stesso c’è una grande opportunità per Spinazzola, e chi ha l’opportunità come è capitato a Neres o Juan Jesus, bisogna cogliere l’opportunità e sia da monito per gli altri”.

Ancora sul Mercato: “Anche dal punto di vista migliorativo tenere ferme le proprie posizioni potrebbe peggiorare le cose, oggi sono passati 6 mesi e non siamo una pagina bianca. Personalmente devo concentrarmi molto sulla rosa che ho a disposizione, non possiamo incatenare nessuno, sarebbe controproducente. Non voglio che Kvara pensi che sia io a trattenerlo e poi mi trovi un giocatore in meno, è un modo anche per trovare la quadra. Le cifre sono state fatte e bisogna vedere, il calciatore sa che mi sono tirato fuori da questa situazione, lo faccio per il bene del Napoli. Potrebbe essere che in futuro Kvara rimane e lui deve sapere che non mi sono opposto a niente. Cosi che può darmi cosi il 100 %”.

Ripercussioni di carattere mentale sulla squadra? “I ragazzi lo sanno, la cosa che io non concedo a me stesso e agli altri sono gli alibi. Noi domani contro il Verona, cosi come a Firenze dove mancavano Buongiorno, Kvara e Politano, noi avremo rispetto del Verona ma non abbiamo paura di nessuno. Noi abbiamo iniziato questo percorso, lo stiamo percorrendo, poi magari potremmo perdere qualcuno e trovare altri ma il percorso è quello. Mi auguro di far si che il Napoli non venga più visto come una squadra di passaggio, questa è la cosa principale. Noi dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso, qualcosa che dia lustro al Napoli e che renda orgogliosi i tifosi. Essere considerati una società di passaggio non è nei miei obiettivi e non lo sarà mai, a poche parole buon intenditori”.

Conte poi prosegue: “Noi cerchiamo giocatori con determinate caratteristiche, al di là della Nazionalità. Cerchiamo giocatori che possano essere un valore aggiunto, in estate sono partiti in molti e sono arrivati 7 acquisti, quando fai tante cose il rischio che succeda qualcosa di sbagliato è possibile, ovviamente sapendo il nostro budget e il nostro monte stipendi. Noi dobbiamo riuscire a essere nelle prime posizioni, cosi possiamo essere attraenti per i giocatori. Noi ponderiamo tutte le situazioni e quando possiamo incidere possiamo incidere, ci sono momenti in cui sei incudine ed altri invece dove sei martello”.