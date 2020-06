LIVE – Napoli-Spal 3-1 (3′ Mertens, 29′ Petagna, 35′ Callejon, 78′ Younes), tris degli azzurri

85′ Ci prova ancora Younes dalla distanza, palla di poco a lato

83′ Punizione insidiosa di Ghoulam, blocca Letica in due tempi

81′ Entra Floccari ed esce Petagna

80′ Ghoulam per Mario Rui e Manolas per Maksimovic

78′ Ammonito Fares per fallo su Lozano

77′ GOOOL NAPOLI! Ancora un superlativo Fabian illumina e serve Younes che addirittura di testa firma il tris.

76′ Esce Callejon ed entra Younes

75′ Entrano Dabo e D’Alessandro, escono Murgia e Strefezza

74′ Bella palla di Lozano per Callejon che colpisce male di testa

72′ Ammonito Valoti per un fallo su Fabian Ruiz

68′ Cooling break per le due squadre

67′ Ci prova subito Lozano dal limite, blocca in due tempi Letica

63′ Doppio cambio del Napoli: escono Mertens e Insigne, dentro Lozano e Milik

58′ Mertens serve Callejon il cui tiro in girata viene bloccato da Letica

55′ Spal pericolosa con Valoti dal limite, respinge Meret

53′ Tiro cross di Mertens che quasi sorprende Letica, la difesa spazza

48′ Gran giocata in semirovesciata di Insigne, Letica devia in corner. Tutto fermo per fuorigioco

46′ Inizia il secondo tempo

Entra Valoti ed esce Reca.

SECONDO TEMPO

48′ Finisce il primo tempo

47’Gol annullato per il Napoli! Gran palla di Fabian Ruiz per Mertens che serve a distanza ravvicinata Insigne. Il capitano di piatto firma il tris! Al Var Pairetto cambia stavolta ed è fuorigioco.

45′ Tre minuti di recupero

43′ Gioco fermo con Callejon fermo a terra

40′ Gran palla di Fabian per Mertens che mette al centro dove Letica anticipa Elmas

39′ Bel lancio di Murgia per Cerri che anticipa Koulibaly e va al tiro, palla alta

37′ Sfiora il tris Mario Rui! Insigne attende l’inserimento ed il portoghese sfiora la rete. Leggera deviazione in corner del portiere

35′ GOOOL NAPOLI!!! Grande azione di Elmas che salta con tenacia un uomo, crossa e serve Callejon, lo spagnolo stoppa e firma un gran gol di destro

31′ Sinistro dalla distanza di Fares, blocca senza problemi Meret

29′ Gol Spal: azzurri impreparati sulla ripartenza, Reca salta Hysaj e mette al centro dove Petagna firma il pari.

28′ Palo di Insigne! Grande azione Napoli, uno due tra Insigne ed Elmas con il capitano che colpisce il palo!

23′ Ancora Mertens per Fabian Ruiz, il tiro dello spagnolo questa volta è centrale

20′ Bella palla di Mertens per Fabian Ruiz che da buona posizione colpisce malissimo

17′ Tante belle giocate e finezza per la squadra guidata da Gattuso

15′ Bel cross di Hysaj per Mertens, chiude bene Vicari

12′ Gran chiusura di Koulibaly che ferma Petagna dopo un cross di Strefezza.

10′ Cross di Insigne per Callejon che viene chiuso da Reca. È dominio azzurro

7′ Lancio di Fabian Ruiz per Insigne che non arriva per poco sulla palla, sarebbe stato davanti alla porta

5′ Sfiora il 2 a 0 il Napoli: gran uno due tra Elmas e Insigne con il macedone che va al tiro e tira a fil di palo

3′ Subito gol Mertens! Fabian Ruiz serve in profondità Mertens che con un cucchiaio supera Letica. Inizialmente era stato dato fuorigioco, ma il Var cambia il risultato e regala a Mertens il gol.

1′ Inizia il match

Rispetto alle formazioni iniziali difesa a 4 per la Spal.

Primo Tempo

SPAL (3-5-2)

Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza, Petagna, Cerri.

Queste invece le scelte di Di Biagio:

Napoli (4-3-3)

Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Callejon, Mertens, Insigne

Ecco come scenderanno in campo gli azzurri:

E’ stata diramata la formazione ufficiale del Napoli.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventottesima giornata di campionato tra Napoli e Spal. Per gli azzurri prosegue la rincorsa Champions e al San Paolo arriva una Spal “disperata”. Possibile il turnover tra le fila del club di Gennaro Gattuso.