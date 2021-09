LIVE – Napoli-Spartak Mosca 1-0 (1′ Elmas), azzurri in controllo

27′ Ammonito Mario Rui per fallo su Moses.

19′ Lancio di Fabian e davanti alla porta Di Lorenzo si vede respingere il tiro dal portiere.

17′ Lancio in profondità per Petagna che solo davanti alla porta tira in ritardo e spreca lasciandosi chiudere dalla difesa.

10′ Cross dalla sinistra, sponda di Di Lorenzo e Petagna da buona posizione tira a lato. Palla deviata in corner.

4′ Russi in netta difficoltà dopo il gol subito all’inizio.

1′ Dopo 11 secondi il Napoli già in vantaggio, errore del portiere ed Elmas insacca!

Inizia il match!

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la seconda giornata di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca. Dopo il pari di Leicester gli azzurri hanno bisogno dei tre punti per portarsi in vetta al gruppo europeo