LIVE – Napoli-Teramo 2-0 (4′ Osimhen, 14′ Lozano)

14′ – GOOOOOOL! Palla in verticale di Demme, Politano scarica il pallone a Lozano che inventa un gran tiro a giro

12′ – Qualche minuto di black-out, perde palla anche Gaetano ma poi il Napoli riesce a fermare la ripartenza del Teramo

11′ – Erroraccio di Koulibaly in uscita, Cianci gli ruba il pallone, Ospina respinge la conclusione

10′ – Bombagi verticalizza per Cianci, Ospina para in uscita ma l’attaccante del Teramo viene fermato in fuorigioco

8′ – Da una palla persa da Malcuit scatta la ripartenza del Teramo, conclude Cianci, la conclusione termina alta sopra la traversa

4′ – GOOOOOOOOOOL! Osimhen timbra subito il cartellino, calcio d’angolo di Ghoulam, torre di Lozano e colpo di testa vincente di Osimhen

17:00 – Inizia il match, è il Teramo a dare il calcio d’inizio

16:45 – In corso il riscaldamento delle due squadre

16:37 – Cori per Koulibaly

16:20 – Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Demme, Gaetano; Politano, Younes, Lozano; Osimhen. A disp.: Contini, Labriola, Palmiero, Prezioso, Llorente, Ciciretti, Mezzoni, Zerbin, Bifulco, Manolas, Tutino. All. Gattuso

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Diakite, Tentardini, Piacentini, Cristini; Mungo, Arrigoni; Bombagi, Viero, Ilari; Cianci. A disp.: Lewandowski, Soprano, Ferreira, Pinzauti, Lasik, Cancellotti, Birligea, Minelli, Santoro, Iotti, Di Matteo. All. Paci

Benvenuti all’ultima amichevole prima di tornare a Napoli per gli azzurri di Gennaro Gattuso che, privi di diversi giocatori impegnati con le Nazionali, affrontano il Teramo, squadra di Lega Pro. Tanta attenzione per Victor Osimhen che dopo il debutto con tripletta nella prima amichevole continua a prepararsi in vista della nuova stagione. Assenti Ounas, Machach e Ferrari che stanno lavorando a parte.