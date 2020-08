Osimhen: “Mi è dispiaciuto che il campionato francese si sia interrotto, tranne un piccolo periodo di pausa in cui sono andato in Nigeria, mi sono allenato tanto a casa, farò di tutto per essere al 100% il prima possibile”

Edo De Laurentiis: “Qui ci sono tutti bravi ragazzi, ci stanno mettendo tutto l’impegno per tornare ad una vita normale con gli stadi pieni. Osimhen dovrà stupirci in mezzo al campo, sono convinto che lo farà, Rrahmani deve solo confermare quanto fatto al Verona”

Rrahmani: “Ho giocato a quattro anche con la Dinamo Zagabria, posso giocare anche da esterno a destra o a sinistra, a destra è ancora più facile”

Giuntoli: “Sono molto contento del palazzetto, delle strutture di Castel di Sangro, si vede che è una città dove il calcio è il suo peso. Sono state trattative difficili, particolari, Rrahmani ci fece una grande impressione, chiedemmo informazioni e c’era una squadra interessata, siamo stati bravi nei colloqui col Verona e sul tempismo. Ricordo Victor dai tempi del Mondiale Under 17 di cinque anni fa, al Wolfsburg fece fatica, ebbe dei problemi e poi c’era Origi, la trattativa è stata complicata per la distanza, non c’è mai la sensazione di avercela fatta. È stato un investimento molto costoso, siamo convinti che possa fare molto bene”

Osimhen: “Ammetto che ero un po’ scettico sull’Italia e sul razzismo, poi ho visto Napoli con i miei occhi e il mio punto di vista è cambiato così come dopo i colloqui con Gattuso e De Laurentiis. Purtroppo il razzismo è ovunque, sono sicuro che supererò ogni problema con l’affetto dei tifosi”

Rrahmani: “Dobbiamo dare il massimo in allenamento, poi vediamo che succede, non riesco a sapere qual è la differenza con le altre squadre”

Osimhen: “Essere qui per me è un sogno che s’avvera, a me piace giocare come prima punta ma m’adatto, ho dei compagni fantastici, sono felice di essere qui”

Rrahmani: “Sono un difensore aggressivo, sono bravo nei duelli aerei, penso che siano queste le mie caratteristiche. È il secondo anno che gioca con la difesa a quattro, non è una novità per me. Spero di riuscire a fare tanti gol”

Osimhen: “Credo che il momento in cui ho deciso d’accettare la sfida Napoli è dopo aver parlato con Gattuso e De Laurentiis, per un giovane giocatore la motivazione è particolare. Mi riferisco un attaccante che ama il gioco di squadra. Per me essere qui è aver compiuto un salto di qualità, ho degli ottimi compagni come Insigne, Koulibaly, il denaro non m’interessa”

Rrahmani: “Non m’aspettavo d’aver recuperato tanti palloni, ho dato il massimo a Verona”

Osimhen: “Il mio rapporto è ottimo sia con Gattuso che con De Laurentiis, entrambi si sono comportati come dei padri che danno consigli. Ho avuto tanti messaggi d’affetto dai tifosi”

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone