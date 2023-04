LIVE – Pioli: “Vedremo grande equilibrio, la Champions è un’altra cosa”

Theo Hernandez: “Non siamo simili io e Di Lorenzo, ognuno ha dei punti di forza diversi. Sono contentissimo di giocare con Mbappè e Leao, Rafa deve migliorare ancora, tocca al mister farlo”

Pioli: “Non so come il Napoli costruirà, se ci andrà a prendere alto, se ci aspetteranno. Dobbiamo essere bravi ad adattarci perchè in ogni caso l’avversario ci concederà qualche spazio. In questo momento conta solamente che Milan sarà domani, a fine campionato valuteremo tutto”

Theo Hernandez: “Per me è una gara importantissima, siamo a San Siro, in dodici, con i nostri tifosi che sono tutti i giorni con noi. Capelli azzurri? Li ho fatti blu per il compleanno di mio figlio del 7 aprile”

Pioli: “La Champions è un’altra cosa rispetto al campionato, in Europa abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Sognatori o realisti? Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto, quindi sono un po’ sognatore. I sogni ci fanno bene, domani scenderà in campo San Siro e ci darà una grande mano. Non credo che il Napoli sarà più scarico, parliamo dei nostri sogni, andare in semifinale o provare a vincere la Champions sarebbe un traguardo fantastico. Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in Champions League, quella che ha vinto più partite dopo il Bayern Monaco. Partiremo entrambi al 50%, mi aspetto due sfide equilibrate, credo che il Napoli farà qualcosa di diverso.

Theo Hernandez: “Sogno di restare qui a lungo. In questi giorni ci siamo preparati bene per dare il massimo domani. Giroud e io siamo giocatori importanti in questo Milan, dobbiamo parlare con i ragazzi per andare tutti al massimo”

Pioli: “Milan-Napoli 1-0? Firmerei ma è necessario fare una grande partita contro un avversario che richiede un ottimo livello di gioco. Non possiamo abbassare il livello di qualità e attenzione nel gioco”

Theo Hernandez: “Abbiamo avuto tante partite importanti ma domani lo è ancora di più, una serata molto bella. Ci aspettiamo un Napoli forte ma abbiamo preparato molto bene la gara. Essere al Milan per me è un grande onore, il mister, Maldini, Massara mi hanno aiutato tutti i giorni. Pallone D’Oro? È ovvio che mi piacerebbe ma devo pensare alla partita di domani. Osimhen out? Non cambia nulla, il Napoli è una squadra forte”

Pioli: “Credo che vedremo grande equilibrio ma è tutta un’altra cosa rispetto al campionato. Inizia il primo atto di una doppia sfida, l’unica certezza è che dovremo essere al top per affrontare un avversario così forte”

Ciro Troise