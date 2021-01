LIVE – Prandelli in conferenza: “La squadra non deve farsi condizionare dal tema stadio. Dobbiamo fare la nostra partita”

Prandelli: “Ambrabat, Castrovilli e Bonaventura la chiave per affrontare il Napoli? Dipende dalla partita, se ho un attacco con Ribery e Callejon devo insistere su questa qualità”.

Prandelli: “Non dobbiamo essere condizionati dalla situazione dello stadio. Domani si deve affrontare l’avversario cercando di aggredirlo, a testa alta. Se difendiamo bassi saremo schiacciati, dobbiamo fare la nostra partita”.

Prandelli: “Sulla questione del Franchi? Non so. Le prime impressioni è che è una sconfitta per il calcio italiano, per le persone che vengono in Italia per investire nelle infrastrutture. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona come Commisso che ama la Fiorentina”.

Il tecnico viola Cesare Prandelli, interverrà alle 12 in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina. Il match si disputerà domani, 17 gennaio, alle ore 12:30. Segui con IamNaples.it la conferenza stampa.