LIVE – Primavera 1 – Napoli-Milan 3-0, inizio secondo tempo

51′ Conclusione di Capone, blocca Idasiak.

50′ Ammonizione estremamente fiscale per Vergara.

49′ Ammonito Ambrosino per simulazione.

47′ Grande pressione del Milan in questo inizio di ripresa. I rossoneri devono logicamente provare quantomeno ad accorciare le distanze.

Inizio secondo tempo

Doppio cambio per il Milan: Alesi e Nsiala per Stanga ed Eletu.

Fine primo tempo

47′ Milan che prova a trovare il gol nel finale di tempo, ma il Napoli difende bene.

45′ Tre minuti di recupero

36′ Momento di nervosismo in campo: giallo per Nasti.

33′ Giallo per Stanga.

28′ Erroraccio di Stanga, Napoli che fa 3-0! Il difensore del Milan si fa superare dal rimbalzo del pallone e Ambrosino mette dentro il terzo gol!

25′ Occasione per il Milan con Traore, ma il tiro è troppo centrale.

23′ Ammonito Barba per un intervento scomposto.

17′ SACOOOOOO! 2-0 NAPOLI. Il centrocampista vince un rimpallo nel bel mezzo dell’area di rigore su cross di Marchisano e fredda Psefitis! Per Saco è una piccola ‘vendetta’, visto che proprio il Milan lo lasciò andare non facendogli il contratto.

15′ Il Milan prova a farsi vedere in avanti, ma Idasiak è sicuro in uscita anche se subisce un leggero infortunio che costringe lo staff medico ad entrare in campo. Non sembra nulla di grave comunque.

8′ Ambrosino per D’Agostino, ma il portiere rossonero blocca.

7′ Napoli con continua a fare grande pressione. Il Milan è in difficoltà.

5′ GOOOOOOL DEL NAPOLI! Sponda nell’area di rigore, Vergara al volo batte a rete. Napoli in vantaggio.

Inizia la partita

Una delegazione di ultras del Napoli è oggi a Cercola a sostegno della Primavera.

Squadre in campo, a minuti l’inizio del match

Ecco le formazioni ufficiali

Benvenuti ala diretta testuale di Napoli-Milan, gara valida per la 22a giornata del campionato Primavera 1. Match importante tra due squadre che non stanno facendo benissimo. Napoli e Milan sono infatti entrambe nella parte destra della classifica, con gli azzurri, incappati in un periodo decisamente no, che sono ad un solo punto dai play-out.