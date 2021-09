LIVE – Primavera 1: Napoli-Pescara 1-1 (2′ Marranzino, 4′ A.Mehic), botta e risposta ad inizio gara

11′ Grossa chance su calcio da fermo per Barba che di testa da pochi passi tira centrale. Fermo tutto per fuorigioco.

4′ Gol Pescara: grave errore di Hysaj che perde palla nella sua area di rigore, recupera palla il Pescara ed Amir Mehic pareggia.

2′ GOOOL NAPOLI: azione del Napoli con Saco’ che serve Marranzino che si accentra da sinistra e tira all’angolo.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo, Zanoli; Mane, Saco’, Spavone, Marranzino, Ambrosino, D’Agostino. PANCHINA: Boffelli, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Cioffi, Di Dona, Pontillo, Spedalieri, Marchisano, Giannini, De Marco, Mercurio. All. Frustalupi

PESCARA (4-3-3): Lucatelli, Longobardi, Sakho, Palmentieri, Colazzilli, Mehic D., Mehic A., Kuqi, Blanuta, Patane’, Delle Monache. PANCHINA: Servalli, Savarese, Postiglione, Scipione, Colarelli, Dagasso, Calio’, Straccio, Scipioni, Thiam, Stampella, Di Dio. All. Iervese

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quarta giornata di campionato Primavera 1 tra Napoli e Pescara. Match importante per gli azzurrini che in caso di vittoria distanzierebbero di otto punti una diretta concorrente per la salvezza.