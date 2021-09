LIVE – Primavera 1: Napoli-Pescara 1-3 (2′ Marranzino, 4′ A.Mehic, 31′ Kuqi, 45′ Blanuta), gara all’intervallo

47′ Finisce il primo tempo

45′ Gol Pescara: cross dalla sinistra di Delle Monache e Blanuta di testa insacca. Due minuti di recupero.

42′ Azione pericolosa ma né Ambrosino e né Mane’ arrivano sulla palla.

41′ Rischia il Napoli: errore in uscita di Idasiak e Planuta a porta vuota viene murato da Mane’ che salva.

39′ Ci prova dalla distanza Saco’ ma la palla va molto distante dalla porta.

35′ Pericoloso di testa Dino Mehic ed Idasiak respinge in corner.

31′ Gol Pescara: dal nulla tiro dai 25 metri di Kuqi e palla che si insacca sotto l’incrocio.

25′ Ritmi più bassi con squadre che si scontrano a centrocampo.

18′ Gioco spezzettato con prima D’Agostino e poi Ambrosino a terra per scontri fisici.

14′ Ci prova D’Agostino ma il suo tiro è centrale.

11′ Grossa chance su calcio da fermo per Barba che di testa da pochi passi tira centrale. Fermo tutto per fuorigioco.

4′ Gol Pescara: grave errore di Hysaj che perde palla nella sua area di rigore, recupera palla il Pescara ed Amir Mehic pareggia.

2′ GOOOL NAPOLI: azione del Napoli con Saco’ che serve Marranzino che si accentra da sinistra e tira all’angolo.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo, Zanoli; Mane, Saco’, Spavone, Marranzino, Ambrosino, D’Agostino. PANCHINA: Boffelli, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Cioffi, Di Dona, Pontillo, Spedalieri, Marchisano, Giannini, De Marco, Mercurio. All. Frustalupi

PESCARA (4-3-3): Lucatelli, Longobardi, Sakho, Palmentieri, Colazzilli, Mehic D., Mehic A., Kuqi, Blanuta, Patane’, Delle Monache. PANCHINA: Servalli, Savarese, Postiglione, Scipione, Colarelli, Dagasso, Calio’, Straccio, Scipioni, Thiam, Stampella, Di Dio. All. Iervese

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quarta giornata di campionato Primavera 1 tra Napoli e Pescara. Match importante per gli azzurrini che in caso di vittoria distanzierebbero di otto punti una diretta concorrente per la salvezza.