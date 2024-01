LIVE – Primavera 2, Cosenza-Napoli 1-2: grande occasione per Vilardi

80′ Cambio nel Napoli: esce Peluso, appena ammonito, ed entra Gambardella

78′ Doppio cambio Cosenza: escono Armari e De Angelis ed entrano Cannatelli e Pagni

76′ Occasione Napoli!! Ottim azione sulla sinistra di Peluso che la mette in mezzo per Vilardi che tira a botta sicura: la difesa del Cosenza ribatte quasi sulla linea

74′ Nessuna azione pericolosa da parte di entrambe le squadre

68′ Doppio cambio nel Napoli: Russo e Vigliotti (ko per infortunio per quest’ultimo) escono ed entrano Parisie Raggioli.

63′ Cambio anche nel Napoli: De Chiara subentra Lorusso

63′ Due cambi nel Cosenza: escono Chisari e Di Port ed entrano Rizzi e Contiero

60′ Occasione Napoli! Azione in contropiede di Peluso che la mette in mezzo per Russo che tira: pallone di poco a lato

58′ Goool del Napoli!!! Sul dischetto si presenta Vigliotti che tira: parata di Castelnuovo, ma sulla ribattuta è lo stesso Vigliotti a depositare in rete

57′ Rigore per il Napoli!!! Fallo di Armari su Vilardi: l’arbitro prima assegna il penalty e poi ammonisce il giocatore del Cosenza

Inizata la ripresa

Terminato primo tempo

46′ Goooolll del Napoli!!!!!!!! Russo spiazza il portiere del Cosenza e riporta il risultato in parità

46′ Rigore per il Napoli per un fallo su Peluso!!!

35′ Ammonito Mammolito per un fallo violento su Peluso

32′ Gol Cosenza! Attanasio non sbaglia dagli undici metri

32′ Rigore per il Cosenza! Esposito in uscita commette un errore ed atterra in area di rigore il giocatore del Cosenza

17′ Occasione NapolI! Retropassaggio da pate di un centrocampista del Cosenza, Vigliotti anticipa di testa il portiere: pallone di poco fuori

15′ Proteste del Napoli per un presunto calcio di rigore

14′ Sul calcio d’angolo successivo colpo di testa di Vigliotti: la difesa del Cosenza allontana in fallo laterale

14′ Bella azione di Russo per Vigliotti che allarga per Vilardi, ma il suo tiro viene deviato in corner

10′ Azione del Napoli dalla destra, ci prova Russo: para Castelnuovo

8′ Gara equilibrata

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Cosenza: 1 Castelnuovo, 2 Essengue, 3 Barone, 4 Mammolito, 5 Touadi, 6 e, 7 Attanasio, 8 Di Porto, 9 Benedetti, 10 Chisari, 11 De Angelis. A disposizione 12 Sicilia, 13 Bellotti, 14 Cannatelli, 15 La Pera, 16 Marangon, 17 Contiero, 18 De Salvo, 19 Rizzi, 20 Pagni, 21 Rosetti, 22 Delicato 23 Perrotta Allenatore Antonio Gatto

Napoli: 1 Turi, 2 Esposito, 3 D’Angelo, 4 Peluso, 5 De Luca, 6 Di Lauro, 7 Mazzone, 8 Russo, 9 Vigliotti, 10 Vilardi, 11 Lorusso. A disposizione 12 Pellino, 13 Gambardella, 14 De Crescenzo, 15 Stasi, 16 Parisi, 17 Borriello, 18 , De Chiara, 19 Raggioli Allenatore Andrea Tedesco

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara di Primavera tra il Cosenza ed il Napoli