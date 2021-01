LIVE – Primavera 2: Frosinone-Napoli 0-0, inizia il secondo tempo

48′ Palla persa tra Amoah e Costanzo, l’assist di Vitalucci è lungo e blocca Idasiak.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Punizione a due battuta da Vitalucci, la palla è deviata da Sami in corner. L’arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi.

38′ Coccia prova a servire al centro Vitalucci che ci prova di tacco, contrae Guarino e riparte il Napoli.

37′ Bella giocata di Ambrosino che raccoglie palla e mette al centro una palla insidiosa, ma la difesa dei padroni di casa anticipano Amoah prima e Vergara poi.

33′ Pasticcio di Amoah che perde palla e consente a Peres di dirigersi verso la porta, Amoah lo trattiene e viene ammonito.

30′ Raccoglie palla Coccia che vince un paio di rimpalli e va al tiro, gran parata di Idasiak. Sulla respinta ci prova ancora Vitalucci ed il portiere si supera ancora ma l’arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco.

28′ Proteste del Frosinone per un presunto fallo di mano sugli sviluppi di un corner, l’arbitro lascia correre.

25′ Cross di Romano dalla sinistra, stacca Vergara ma il suo colpo di testa è debole. Blocca Trovato.

21′ Rimessa laterale per il Napoli, la spizzica Ambrosino e ci arriva poi Amoah che di testa la manda fuori.

19′ Palla persa da Amoah, ci prova Vitalucci dai 25 metri e palla di poco alta.

16′ Sul corner per gli azzurri respinge Trovato e ci prova sempre Ambrosino, tiro debole e bloccato.

15′ Pasticcio difensivo tra Maugeri e Trovato che regala una chance ad Ambrosino che si allunga palla e manca l’opportunità di tirare da buona posizione.

12′ Cross al centro di Amoah per Iaccarino che raccoglie e manda di poco a lato.

9′ Palla in verticale di Brando per Vergara che a tu per tu con il portiere trova la respinta di Trovato, poi ci prova con un pallonetto Virgilio, salva nei pressi della linea il difensore ciociaro.

7′ Prima occasione Napoli: punizione che arriva a Vergara, palla che va ad Ambrosino che si gira e mette fuori un ‘rigore in movimento’.

5′ Palla in verticale di Selvini per Vitalucci, cross ed indecisione tra D’onofrio e Idasiak, il portiere spazza in corner

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Napoli in campo con il 3-4-2-1: Idasiak; D’Onofrio, Costanzo, Guarino; Amoah, Sami, Virgilio, Romano; Iaccarino, Vergara; Ambrosino.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

FROSINONE: Trovato, Maugeri, Coccia, Nigro, Bracaglia, Santarpia, Peres, Selvini, Orlandi, Bruno, Vitalucci. PANCHINA: Palmisani, Pacetti, Potenziani, Maestreli, De Blasio, Battisti, De Julis, D’Agostino, Jirillo.

NAPOLI: Idasiak, Costanzo, Romano, Virgilio, D’Onofrio, Guarino, Amoah, Sami, Ambrosino, Iaccarino, Vergara. PANCHINA: Pinto, Umile, Barba, Furina, Potenza, Spedalieri, D’Agostino, Nzila, Cataldi. All. Cascione

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 2 tra Frosinone e Napoli. Sarà però il secondo impegno di campionato per gli azzurrini guidati da Cascione (terzo impegno compreso la Coppa Italia) dopo la sconfitta nel primo match contro il Lecce.

