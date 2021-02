LIVE – Primavera 2: Napoli-Benevento 2-2 (15′ Ambrosino, 17′ Vergara, 23′ Agnello, 31′ Garofalo su rig.), inizia il secondo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Cross di Romano ed è bravo il portiere ad anticipare Ambrosino. Termina il primo tempo

42′ Ammonito Agnello per un fallo su Sami

39′ Cross dalla destra di Potenza che reclama per un fallo di mano in area, l’arbitro lascia proseguire

38′ Conclusione dalla lunghissima distanza di Talia, palla nettamente a lato

36′ Grande palla di Agnello per Garofalo che calcia da posizione defilata, viene un tiro cross che termina a lato

35′ Il Benevento buca la difesa azzurra, provvidenziale intervento di Potenza su Pietroluongo

33′ Sponda per Ambrosino che da buona posizione calcia a lato

32′ Il Napoli passa al 4-3-2 mentre intanto si scalda Barba.

31′ GOL BENEVENTO: Dal dischetto Garofalo spiazza Idasiak. Parità

30′ Cambia la partita. Lancio dalle retrovie per Garofalo che viene atterrato in area da D’Onofrio. Rigore ed espulsione per il centrale azzurro!

25′ Ammonito Ambrosino per un fallo a centrocampo

23′ GOL BENEVENTO: Garofalo salta D’Onofrio e mette al centro dove da buona posizione insacca Agnello

22′ Assist di Romano per D’Agostino che viene fermato in fuorigioco in ottima posizione

17′ GOOOL NAPOLI!!! Azione che nasce sulla catena di sinistra, questa volta è Ambrosino a servire Vergara che entra in area ed insacca in rete!

15′ GOOOL NAPOLI!!!Assist di Vergara in verticale per Ambrosino che è bravo a beffare il portiere ed insaccare!

12′ Fermato Ambrosino per un fuorigioco molto dubbio di D’Agostino, si sarebbe trovato in buona posizione

9′ Partita bloccata con il vento ed il tempo che influenza il gioco

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; D’Onofrio, Spedalieri, Guarino; Potenza, Sami, Cataldi, Romano; Vergara, D’Agostino; Ambrosino. All. Cascione

BENEVENTO (3-4-3): Quartarone; Riccio, Barilotti, Ciaravolo, Caserta; Talia, Alfieri, Pietroluongo; Sorrentino, Garofalo, Agnello.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la nona giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Benevento.

CLICCA QUI per la Preview del match