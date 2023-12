RILEGGI IL LIVE – Primavera 2, Napoli-Crotone 0-1 (35′ Coscia) Gli azzurri cadono in casa

Termina il match tra le polemiche generali, coinvolte entrambi le squadre.

90’+4 – Grandissima occasione per il Napoli! Lancio millimetrico per Vilardi che supera due avversari e la mette al centro. Nessuno dei compagni ci arriva, però. Il cross era forte e teso.

90′ – Doppia espulsone! Cartellino rosso per Raggioli e Pirozzi al termine di una serie di spintoni in area di rigore.

88′ – Ancora Napoli! Vilardi ci prova a giro dalla sinistra, la palla finisce alta.

87′ – Forcing finale del Napoli. Vilardi serve Gioielli che ci prova con la punta nel tentativo di anticipare l’avversario. Il tiro però è centrale.

86′ – Ci prova De Chiara col sinistro dai 20 metri, palla di poco alta sopra la traversa.

82′ – Cambio nel Napoli: dentro Raggioli, fuori Vigliotti.

82′ – Ancora pericoloso il Napoli ancora dalla sinistra con un calcio d’angolo corto. Vilardi la mette al centro trovando Lorusso che ci prova col petto ma la palla finisce di poco al lato.

81′ – Cambio nel Crotone: dentro Scandale, dentro Coscia.

79′ – Napoli molto pericoloso. Sugli sviluppi di un angolo battuto corto dalla sinistra, Vilardi la mette al centro sul secondo palo per Vigliotti che la rimette dentro. Provvidenziale l’intervento del portiere allontana smanacciando.

72′ – Ancora Napoli pericoloso con Vilardi che va via ad un avversario sulla sinistra. Cross al centro per Gioielli che ci prova col sinistro ma il suo tiro viene deviato e la palla termina docile tra le braccia del portiere.

69′ – Bella occasione per il Napoli, ci prova Lorusso dal limite dell’area ma la palla termina di poco al lato.

68′ – Doppio cambio nel Napoli: dentro Esposito e De Chiara, fuori Peluso e Puzone.

68′ – Cambio nel Crotone: dentro Tosto, fuori Loiacono.

66′ – Napoli in dieci uomini! Ammonito per la seconda volta Gambardella che, dopo un fallo su Coscia in ripartenza, deve lasciare il terreno di gioco.

64′ – Il Napoli prova a farsi rivedere in attacco. Lancio di Peluso per Vigliotti che ci prova al volo ma la palla termina altissima.

63′ – Doppio cambio nel Napoli: dentro Borriello e Lorusso, fuori Russo e Rossi.

59′ – Discussione tra le due panchine: espulsi due membri dalle panchine, uno per squadra.

57′ – Cambio nel Crotone: dentro Le Pera, fuori Geremicca.

Cambio all’intervallo per il Crotone: dentro Milano, fuori Poerio. Cambio di assetto per i calabresi che tolgono un attaccante per rafforzare la difesa.

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo.

44′ – Tocco per Rossi che ci prova col sinistro, la palla termina sul palo.

43′ – Punizione a due in area per il Napoli! Il portiere del Crotone ha preso la palla con le mani sul retropassaggio.

41′ – Clamorosa opportunità per il Napoli! Palla lanciata in avanti e stop sbagliato dal difensore del Crotone! Vigliotti la ruba e si lancia da solo davanti a Martino che fa un miracolo con i piedi! Sul continuo dell’azione ci prova Vilardi, un difensore del Crotone la tocca con la mano e concede la punizione dal limite dell’area. La batte Russo col sinistro e il pallone viene deviato, arriva docile tra le braccia del portiere.

35′ – Gol del Crotone! Punizione da centrocampo apparentemente innocua, la palla arriva a Coscia dopo che un giocatore del Napoli è scivolato. Il numero 7 del Crotone calcia in modo lento ma molto preciso, non può nulla Turi.

33′ – Giallo nel Crotone: ammonito Geremicca per aver impedito la battuta veloce di una punizione al Napoli.

32′ – Giallo nel Napoli: ammonito Vigliotti.

30′ – Vilardi la passa dentro per Vigliotti, che si gira in un fazzoletto e col destro ci prova sul primo palo. Bravissimo il portiere a dire di no all’attaccante azzurro, palla in angolo. Sugli sviluppi Vigliotti ci oriova sul secondo palo ma la palla termina al lato.

25′ – Ancora pericoloso il Napoli alla destra. Vilardi viene lanciato, fa fuori un avversario dopo lo stop a seguire e ci prova col destro. La palla viene deviata sopra la traversa in calcio d’angolo.

21′ – Tiro di Russo dalla distanza, il portiere si rifugia in angolo dopo he il pallone gli rimbalza davanti. Bello il tiro angolato sulla destra di Martino.

17′ – Scambio insistito sulla destra tra Vilardi e Peluso che arriva al tiro dall’interno dell’area a tu per tu col portiere, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco ma Martino aveva comunque parato.

16′ – Ancora pericoloso il Napoli con un’azione fotocopia. Sugli sviluppi di un angolo la difesa calabrese la mette fuori, Rossi ci prova col destro ma il portiere del Crotone la blocca.

11′ – Giallo nel Napoli: ammonito Rossi per un fallo a gamba tesa.

10′ – Anche il Napoli si fa vedere in avanti con una bella occasione sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Ci prova Puzone al volo dopo la respinta della difesa del Crotone. Ottima la parata del portiere avversario.

5′ – Giallo nel Napoli, ammonito Gambardella per un fallo su Ambrogio che stava partendo in contropiede.

3′ – Prima azione pericolosa del Crotone con Aprile che riceve palla da posizione defilata e ci prova col destro. La palla termina a lato.

14.29 – Inizia il match, batte il Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Turi, Puzone, Di Lauro, Russo, Gambardella, De Luca, Peluso, Gioielli, Vigliotti, Vilardi, Rossi. A disposizione: Pellino, Esposito, Mazzone, De Crescenzo, Legnante, De Chiara, Mutanda Kasongo, D’Angelo, Lorusso, Malasomma, Borriello, Raggioli. All. Tedesco

CROTONE: Martino, Tarantino, D’Amora, Giancotti, Pirozzi, Geremicca, Coscia, Aprile, Poerio, Ambrogio, Loiacono. A disposizione: Lisi, Milano, Galardo, Le Pera, Tosto, De Gennaro, Scandale. All. Lomonaco.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Crotone, match valido per l’11ª giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurri, sesti in classifica con 15 punti, cercano un posto ai playoffs. Il Crotone, ultimo in classifica, è in lotta per non retrocedere.