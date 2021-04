LIVE – Primavera 2: Napoli-Entella 1-0 (13′ Cioffi su rig.), gara all’intervallo

46′ Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero.

42′ Azione elaborata del Napoli, azione di Cioffi che serve Potenza, palla indietro per Virgilio e palla di poco a lato.

34′ Corner Entella e palo ancora di Cecchini. Ospiti all’attacco. Probabile un tocco di Idasiak

32′ Palo di Mogos per l’Entella e sulla respinta Mazzotta sfiora il pari, salva in extremis Spedalieri

28′ Corner Napoli: colpo di testa Spedalieri e D’Agostino insacca da pochi metri. Tutto fermo per fuorigioco però.

25′ Apertura di Labriola per Cioffi e il portiere chiude in extremis

22′ Rinvio sbagliato dell’Entella, il tiro di D’agostino viene murato e poi ci prova Ambrosino. Azzurri molto pericolosi

21′ Occasione Napoli. D’Agostino serve Labriola il cui tiro va di poco a lato.

22′ Ambrosino tiene palla, Labriola sere

20′ Azione sull’asse Sami-Romano, quest’ultimo prova il tiro che il portiere blocca facilmente

18′ Calcio d’angolo di Labriola, prova la torre di testa Cioffi ed in uscita chiude Pastine

15′ L’Entella prova a reagire, palla di Macca per Mazzotta che salta Costanzo (il difensore rischia in scivolata) e va al tiro. Nulla di pericoloso

13′ GOOOL NAPOLI!!! Giocata di Labriola, tiro respinto, Ambrosino si procura la palla e tenta di girarsi ma viene atterrato. Dal dischetto Cioffi spiazza Pastine!

6′ Cross di Potenza, controllo di Ambrosino per Cioffi che dal limite manda a lato

3′ Punizione dalla distanza di Basani, palla a lato

2′ Cross insidioso di Basani, chiude Spedalieri. Sul corner Olivieri colpisce debolmente

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Idasiak; Potenza, Spedalieri, Costanzo, Romano; Virgilio, Sami, Labriola, Cioffi, Ambrosino, D’Agostino. PANCHINA: Pinto, Amoah, Barba, Sepe, D’Onofrio, Guarino, Cataldi, Iaccarino, Vergara, Umile, Acampa, Furina. All. Cascione

VIRTUS ENTELLA: Pastine, Maresca, Reali, Garbarino, Basani; Cecchini, Mogos; Prosdocimi, Macca, Olivieri; Mazzotta. PANCHINA: Poverini, Grosso, Furio, Fali, Garbarino, Frateschi, Palade, Trevisiol.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il campionato Primavera 2 tra Napoli ed Entella. Gli azzurrini ospitano a Cercola una delle squadre avversarie nella lotta ai playoff. L’Entella è terza in classifica, l’ultima posizione utile in chiave play-off, ha sei punti in più del Napoli che, però, ha giocato due gare in meno e deve recuperare le sfide contro Lecce e Frosinone in casa, Crotone in trasferta. All’andata finì 1-1

