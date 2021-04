LIVE – Primavera 2: Napoli-Entella 3-0 (13’su rig, 49′ e 81′ Cioffi), tris degli azzurri

84′ Entrano Barba e Umile ed escono Potenza e D’Agostino

83′ Sugli sviluppi di un azione dove un giocatore del Napoli era a terra ci prova Furio, blocca Idasiak

81′ GOOOL NAPOLI!!! Sami recupera palla e serve Cioffi che di diagonale insacca in rete!!!

79′ Escono Macca e Prosdocimi, entrano Palade e Furio.

77′ Esce Virgilio ed entra Cataldi

75′ Escono Ambrosino e Labriola, dentro Furina e Vergara

72′ Entra Garbarino ed entra Maresca

70′ Occasione per l’Entella: cross dalla destra, sfugge la palla dalle mani di Idasiak, ci prova Prosdocimi e salva sulla linea Costanzo!

68′ Sul corner Ambrosino e stacca si rende pericoloso

67′ Occasione Napoli con Cioffi che serve D’Agostino che da buona posizione a tu per tu con il portiere si lascia ipnotizzare e la palla va in corner.

62′ Punizione rasoterra di Labriola, palla centrale che il portiere blocca

56′ Cross basso di Olivieri per Mazzotta, chiude Spedalieri che collabora e blocca Idasiak

54′ Entrano Fari e Grosso, escono Mogos e Reali

53′ Ambrosino ci prova di testa, palla a lato

52′ Grande azione di Virgilio che prova a beffare Pastine, il portiere devia in corner.

51′ Controllo palla di Ambrosino che si gira e va a lato.

50′ Tiro a giro di Mazza, pallone a lato sul secondo palo

49′ GOOOL NAPOLIII!!! Dai 30 metri va al tiro Cioffi che insacca e realizza un gran gol!!!

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero.

42′ Azione elaborata del Napoli, azione di Cioffi che serve Potenza, palla indietro per Virgilio e palla di poco a lato.

34′ Corner Entella e palo ancora di Cecchini. Ospiti all’attacco. Probabile un tocco di Idasiak

32′ Palo di Mogos per l’Entella e sulla respinta Mazzotta sfiora il pari, salva in extremis Spedalieri

28′ Corner Napoli: colpo di testa Spedalieri e D’Agostino insacca da pochi metri. Tutto fermo per fuorigioco però.

25′ Apertura di Labriola per Cioffi e il portiere chiude in extremis

22′ Rinvio sbagliato dell’Entella, il tiro di D’agostino viene murato e poi ci prova Ambrosino. Azzurri molto pericolosi

21′ Occasione Napoli. D’Agostino serve Labriola il cui tiro va di poco a lato.

22′ Ambrosino tiene palla, Labriola sere

20′ Azione sull’asse Sami-Romano, quest’ultimo prova il tiro che il portiere blocca facilmente

18′ Calcio d’angolo di Labriola, prova la torre di testa Cioffi ed in uscita chiude Pastine

15′ L’Entella prova a reagire, palla di Macca per Mazzotta che salta Costanzo (il difensore rischia in scivolata) e va al tiro. Nulla di pericoloso

13′ GOOOL NAPOLI!!! Giocata di Labriola, tiro respinto, Ambrosino si procura la palla e tenta di girarsi ma viene atterrato. Dal dischetto Cioffi spiazza Pastine!

6′ Cross di Potenza, controllo di Ambrosino per Cioffi che dal limite manda a lato

3′ Punizione dalla distanza di Basani, palla a lato

2′ Cross insidioso di Basani, chiude Spedalieri. Sul corner Olivieri colpisce debolmente

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Idasiak; Potenza, Spedalieri, Costanzo, Romano; Virgilio, Sami, Labriola, Cioffi, Ambrosino, D’Agostino. PANCHINA: Pinto, Amoah, Barba, Sepe, D’Onofrio, Guarino, Cataldi, Iaccarino, Vergara, Umile, Acampa, Furina. All. Cascione

VIRTUS ENTELLA: Pastine, Maresca, Reali, Garbarino, Basani; Cecchini, Mogos; Prosdocimi, Macca, Olivieri; Mazzotta. PANCHINA: Poverini, Grosso, Furio, Fali, Garbarino, Frateschi, Palade, Trevisiol.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il campionato Primavera 2 tra Napoli ed Entella. Gli azzurrini ospitano a Cercola una delle squadre avversarie nella lotta ai playoff. L’Entella è terza in classifica, l’ultima posizione utile in chiave play-off, ha sei punti in più del Napoli che, però, ha giocato due gare in meno e deve recuperare le sfide contro Lecce e Frosinone in casa, Crotone in trasferta. All’andata finì 1-1

